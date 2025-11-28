Prefeitura realiza desobstrução de bueiros e recolhimento de entulhos em vários bairros de Cruzeiro do Sul

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Limpeza Pública, segue trabalhando intensamente para minimizar os impactos das chuvas que atingem a cidade. As equipes estão realizando a desobstrução de dispositivos de drenagem como bueiros e o recolhimento de entulhos nos bairros Manoel Terças, João Alves e Aeroporto Velho.

Os serviços têm como objetivo garantir o escoamento adequado da água, reduzir pontos de alagamento e manter as vias seguras para a população. De acordo com o coordenador do setor, Fábio Novo, o trabalho precisa ser contínuo especialmente nesse período, quando o volume de chuvas aumenta e traz mais riscos.

“Mesmo com a chuva forte, nosso trabalho não pode parar. Nós estamos ali no Manoel Terças e no bairro João Alves fazendo a limpeza dos bueiros, garantindo que a água escoe e evitando transtornos para os moradores. Já no Aeroporto Velho, estamos retirando muito entulho. É um serviço essencial para manter a cidade funcionando bem e proteger a população, principalmente nesse período de chuvas”, destacou.

O coordenador reforçou que a colaboração dos moradores é fundamental, evitando o descarte irregular de lixo e mantendo calçadas e frentes de residências limpas. “Essas atitudes ajudam a prevenir entupimentos e contribuem para a eficiência do trabalho das equipes”, finalizou.