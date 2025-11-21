Prefeitura realiza 1ª Feira Afro em alusão ao Dia da Consciência Negra em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou na manhã desta quinta-feira, 20, a 1ª Feira Afro, em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado em todo o Brasil no dia 20 de novembro. O evento, que aconteceu na Praça da Juventude, foi marcado por beleza, organização e, principalmente, por um profundo significado social.

A feira teve como objetivo promover a conscientização sobre a importância do combate ao racismo, abordando o tema por meio de exposições, apresentações culturais e palestras educativas. As Escolas Municipais e Estaduais participaram ativamente da programação, levando performances e trabalhos que destacaram a riqueza da cultura afro-brasileira e a necessidade de respeito, igualdade e valorização da diversidade.

O evento contou com a presença do prefeito Sérgio Lopes, do vice-prefeito Sérgio Mesquita e da Secretária Municipal de Educação, que prestigiaram as apresentações e ressaltaram a relevância da iniciativa. Também marcaram presença o Grupo Axé Capoeira e a Banda da Escola de Música D’Ré-Mí, que encantaram o público com apresentações culturais.

Em breves palavras, o prefeito Sérgio Lopes parabenizou todos os envolvidos na organização da feira e reforçou a importância de fortalecer políticas públicas voltadas ao enfrentamento do racismo no Brasil. Segundo ele, ações como essa contribuem para a formação de uma sociedade mais justa, consciente e inclusiva.

A 1ª Feira Afro se consolidou como um marco para o município, promovendo reflexão, cultura e valorização da história afro-brasileira, e fortalecendo o compromisso de Epitaciolândia na luta contra o preconceito racial.