Prefeitura promove curso de formação de brigadistas em parceria com o Corpo de Bombeiros

(Assessoria) – A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Defesa Civil Municipal e da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, promoveu o curso de formação de brigadistas.

A capacitação teve como objetivo preparar voluntários e profissionais para atuar de forma preventiva e emergencial no combate a incêndios, além de orientar sobre medidas de segurança e preservação do meio ambiente. Durante o curso, os participantes receberam instruções teóricas e práticas sobre primeiros socorros, manuseio de equipamentos e estratégias de controle de queimadas.

Com essa iniciativa, a gestão municipal reforça o compromisso em proteger a população, reduzir os riscos de acidentes e preservar as áreas verdes do município, sobretudo no período de estiagem, quando aumentam os casos de incêndios.