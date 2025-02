Prefeitura presta apoio às famílias desabrigadas pela cheia repentina do Igarapé Encrenca em Epitaciolândia

(Assessoria) – A prefeitura de Cruzeiro do Sul está reformando as escolas de ensino fundamental de Cruzeiro do Sul Rita de Cássia e Terezinha Saavedra, que este ano contarão com a modalidade de ensino integral. Nesta segunda-feira, 3, o prefeito Zequinha Lima vistoriou a execução do serviço e autorizou a troca do piso. O investimento na reforma, ampliação e compra do mobiliário é de R$ 2 milhões.

As duas escolas vão iniciar o ano letivo no dia 6 de março junto com as demais do município. Receberão aproximadamente 350 alunos no horário de 07:00 às 14:00 horas.

“As obras estão bastante avançadas, acredito que as escolas estejam prontas para o início do ano letivo, dia 6 de março. Agora durante a visita o prefeito autorizou a troca do piso das duas escolas que não estava no contrato inicial”, cita a Secretária de Educação, Rosa Lebre.

Emerson Lima, diretor da Escola Terezinha Saavedra, disse que a comunidade escolar está ansiosa pelo novo sistema de ensino que vai atender os alunos do Bairro do Saboeiro.

“A direção, professores, alunos e pais estamos ansiosos e esperançoso porque é algo inovador e queremos fazer um bom trabalho dentro da escola e com a nossa clientela aqui do bairro. Gratidão ao prefeito Zequinha Lima pela reforma da nossa escola”.

O prefeito Zequinha Lima, disse que é importante melhorar o espaço escolar que receberão o ensino integral, uma vez que os alunos ficarão a maior parte do dia na escola.

“Estamos realizando uma visita nas escolas que irão receber o ensino integral. Então é importante prepararmos as escolas que irão receber nossos alunos, uma vez que eles irão ficar quase o dia todo na escola. Estamos investindo mais de 2 milhões de reais na reforma dessas duas escolas. Nossa gestão continua trabalhando para melhorar nossa educação”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.