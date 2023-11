Prefeitura por meio do Programa Assis Brasil mais Saúde leva atendimento para a comunidade Derretido

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou neste final de semana, sábado (11), ação de saúde na comunidade Derretido, distante 27 km da cidade de Assis Brasil, com o objetivo de atender os moradores daquela comunidade.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Antônia Camelo, os atendimentos superaram as expectativas da equipe, “A pedido do prefeito Jerry Correia, estamos levando saúde com dignidade e qualidade a quem mais precisa, ou seja, na zona rural para aquelas pessoas que têm mais dificuldade com o acesso aos setores de saúde nas UBS, estamos indo até as comunidades, dessa forma as pessoas têm mais facilidade de chegar pois moram na localidade ou em comunidades próximas”, disse.

Foram realizados mais de 500 atendimentos em saúde, atendendo mulheres, crianças e homens e na ocasião, a equipe ainda orientou os homens sobre a campanha “Novembro Azul”, que trabalha a conscientização dirigida à sociedade, em especial, aos homens, a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Confira os serviços que foram disponibilizados na comunidade.

• Consulta médica e de enfermagem;

• Odontologia;

• PCCU;

• Imunização;

• Acompanhamento de hipertenso e diabético;

• Teste rápido;

• Orientações para prevenção de doenças;

• Bolsa Família;

• Vacinação de cães e gatos;

• Educação em saúde;

• Entrega de medicamentos;