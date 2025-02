Prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura, Moderniza Feira Municipal com Instalação de Internet

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou na manhã desta segunda-feira, 24, no Teatro dos Nauas, em Cruzeiro do Sul, um evento para recepcionar mais de 600 professores e profissionais da educação que irão atuar na rede municipal de ensino no ano letivo de 2025. O objetivo foi acolher e motivar os profissionais para o início das atividades escolares, reforçando a importância do trabalho educacional para o desenvolvimento do município . O prefeito Zequinha Lima deu as boas vindas aos profissionais, junto com a Secretaria Municipal de Educação Rosa Lebre e equipes de ensino, administrativos e do esporte.

A secretária municipal de Educação, Rosa Lebre, enfatizou a intenção de oferecer um momento especial para os professores. “A gente pensou em um momento diferenciado para mostrar para eles o quanto eles são especiais e importantes para fazer a diferença na nossa educação”, afirmou a secretária.

Após a recepção dos profissionais, a secretaria de Educação realizou um momento destinado à organização das formações por modalidade de ensino, com a formação “Jornada Pedagógica: Conectando Saberes”.

O professor Miquéias Martins, da rede municipal, expressou sua expectativa para o novo ano letivo. “Nossas expectativas são as melhores, sempre. O professor sempre tem que estar motivado para administrar uma aula, principalmente quando lidamos com crianças, que são o futuro da nossa sociedade. A educação é um pilar fundamental, pois é ela que forma profissionais e cidadãos. Nosso objetivo é buscar sempre a qualidade no ensino, e isso é essencial para o município”, disse Miquéias.

O prefeito Zequinha Lima ressaltou a importância de uma gestão bem planejada para garantir a qualidade do ensino. “Estamos começando bem o ano letivo, com um planejamento bem estruturado, para que as aulas aconteçam no tempo certo e a gente consiga finalizar o ano no mês de dezembro, sem necessidade de aulas aos sábados. Quero desejar um bom ano letivo a todos os nossos profissionais e equipes de gestão escolar”, afirmou o prefeito.

Zequinha Lima ainda lembrou que a comunidade escolar tem um papel fundamental na educação, enfatizando que a qualidade educacional não depende apenas dos professores, mas do envolvimento de todos.

“Uma escola de qualidade não se faz apenas com os profissionais dentro da sala de aula. É fundamental o envolvimento da comunidade escolar. Os pais, os alunos e a comunidade precisam estar presentes nas escolas, conversar com os professores e gestores. Só assim conseguiremos melhorar a qualidade de ensino em Cruzeiro do Sul”, concluiu.