Prefeitura põe máquinas na estrada e Porto Walter terá a maior recuperação de ramais do ano

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, realizou nesta quarta-feira, 18, a entrega de 11 quiosques para os empreendedores do Igarapé Preto. As unidades foram feitas de forma padronizada para oferecer melhores condições de trabalho aos comerciantes e comodidade aos clientes, os visitantes do balneário mais famoso do Acre.

A gestão do prefeito Zequinha Lima já entregou no local,a academia e a quadra de areia.

O Presidente da Associação dos Emprendedores do Igarapé Preto, Giovani Maciel, agradeceu ao prefeito e disse que os empreendedores agora tem um espaço digno para atender aos visitantes.

“Hoje é um dia histórico para nós porque o Zequinha foi o primeiro prefeito que reconheceu que somos empreendedores, que precisávamos de apoio. Agora vamos dar continuidade no nosso trabalho, com segurança, com mais facilidade, com mais agilidade e com mais cuidado com os clientes. Aqui está um local bom para nós trabalharmos eu estou muito feliz, assim como todos os colegas.Isso aqui é um passo muito importante que nós conquistamos”, disse Maciel.

A proprietária de quiosque Maria Rosalie de Oliveira acredita que a nova estrutura vai garantir aumento nas vendas.

“Ali não tinhas boas condições de venda. E aqui estamos num lugar que é bom, que tem água. Então, a gente só tem que agradecer o prefeito porque as vendas irão melhorar. Hoje já vendi bastante.” Concluiu

As unidades foram erguidas com recursos oriundos de emenda parlamentar do Deputado Federal Zezinho Barbary, no valor R$ 530 mil. O valor total da emenda foi R$1 milhão e o restante será utilizado na segunda fase da construção.

O Deputado Federal Zezinho Barbary disse que os recursos destinados para Cruzeiro do Sul são sempre muito bem aproveitados.

“São obras importantes como a construção da orla da cidade e do barco para carregar nossos ribeirinhos e sua produção agrícola. Aqui no Igarapé Preto aloquei 1 milhão de reais para essa e outras obras. Esses quiosques vão melhorar a vida dessas pessoas que irão vender mais”, destacou Barbary.

O Prefeito Zequinha Lima destacou os investimentos realizados no principal ponto turístico do município e do Estado disse que mais investimentos serão realizados para melhorar a estrutura.

“Aqui na verdade é a continuidade de um trabalho que nós iniciamos há três anos. Já entregamos a academia, entregamos a quadra de areia, e agora estamos concluindo mais uma etapa, graças à emenda parlamentar do Deputado Federal Zezinho Barbary, que alocou um milhão de reais. Com um pouco mais de 500 mil nós construímos os quiosques, trouxemos os quiosques para mais perto do banho, para se aproximar mais das pessoas, que era uma reclamação que eles tinham aqui que era muito distante. Numa segunda etapa nós ainda vamos construir um deck, o portal e outras questões que serão discutidas com os empreendedores. Mas o importante é que nesse primeiro momento nós estamos entregando aqui um ambiente padronizado. O que a gente espera é que cada dia mais essa região aqui do igarapé seja sempre atração. À medida que isso vai crescendo, a participação das pessoas e as vendas também e vai fortalecendo a economia local”, pontuou Zequinha Lima.

Caminhonete para os pescadores

O prefeito Zequinha Lima e o deputado federal Zezinho Barbary também entregaram uma caminhonete 4×4 para Associação dos Vendedores de pescados de Cruzeiro do Sul. Para a aquisição da caminhonete foram destinados R$300 mil.

Chicô Cauassa, representante da Associação dos Vendedores de pescados de Cruzeiro do Sul.

“Vocês não sabem o quanto que vai ser importante essa caminhonete pra nós. Então, eu só quero agradecer a Deus, ao deputado Barbary e o prefeito Zequinha.Essa caminhonete pra nós vendedor e também comprador de peixe dos nossos piscicultores é fundamental para o desenvolvimento da nossa atividade”, enfatiza.

Participaram do evento de entrega dos quiosques para os empreendedores do Igarapé Preto e da caminhonete da Associação dos Vendedores de pescados o Prefeito Zequinha Lima, a vice-prefeita Delcimar Leite, o Deputado Federal Zezinho Barbary, o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Estadual Nicolau Junior, vereadores Franciney Melo, Rômulo Barros, Anderson Jerimum, José Roberto, Josafá Vale e Thiago Araújo, o presidente da Associação de Empreendedores do Igarapé Preto Giovani Maciel e o representante da Associação de vendedores de pescado Francisco Valdecir. Paulo Roberto, Secretário de Estado de Administração, representou o governo do Estado.