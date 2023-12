Prefeitura oferece jantar de confraternização e comemora a conquista do 1° Lugar em Qualidade na Educação

O Prefeito César Andrade se reuniu na manhã desta Sexta-feira (15), na Prefeitura com o Presidente da Câmara, Robson Rodrigues e com os vereadores que integram a sua base de sustentação no legislativo municipal.

O objetivo do encontro foi agradecer os vereadores pela aprovação de projetos, indicações e propostas legislativas que melhoraram o desempenho da gestão pública e trouxeram melhorias para a vida da população da zona urbana e rural.

“A Câmara tem sido uma parceira, afinal, um prefeito sem apoio no parlamento não trabalha. E nossa base tem nos ajudado a aprovar projetos para seguirmos desenvolvendo a nossa cidade”, disse o gestor.

Na pauta, também foi discutido a destinação de recursos federais por meio de emendas para 2024, além do Orçamento Municipal. “Queremos dar celeridade para que várias obras saiam do papel e beneficiem quem mais precisa”, disse o gestor.

O Presidente da Câmara destacou o momento. “Trabalhamos sempre com união porque o benefício maior quem usufrui é o povo”, disse Robson Rodrigues em nome da base.