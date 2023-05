Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves e departamento de cultura realiza 1°fórum Municipal de Cultura

A prefeitura de Rodrigues Alves, através do departamento de cultura realizou o primeiro Fórum Municipal de Cultura em Rodrigues Alves.

O fórum teve como objetivo, discutir a cultura do município e suas Políticas Culturais, promover o debate entre artistas, produtores e gestores dos diversos segmentos artísticos e eleger os membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Que teve como pauta a Lei Paulo Gustavo N° 195/2022 e a Criação do Conselho Municipal de Políticas Culturais.

Além de apresentações de artistas locais e Exposição de Artes, o evento contou com a presença do vice-prefeito, Pr Nilson Magalhães, do Presidente da Câmara, Tiago Matos, da Secretária de Assistência Social, Rosemeire Texeira, do representante da FEM, Cordolino Mota, Coordenador de Cultura, Sérgio Aslan, da representante do seguimento de literatura, Suiane Magalhães, Secretários, gestores, pastores, fazedores de cultura e comunidade escolar.

A palestra ficou por conta do Secretário de Cultura de Cruzeiro do Sul, Aldemir Maciel e Ulisses da FEM – Fundação Elias Mansour que falou da Lei Paulo Gustavo e sobre a importância da Criação do Conselho Municipal de Políticas Culturais.

Logo após, a Secretária Executiva do CMPC, Luciene Amaral, falou da composição do Conselho Municipal de Políticas Públicas.

Em seguida houve a formação do Conselho Municipal da Cultura, que contou com representas de diversos seguimentos da cultura do município.

Sérgio Aslan, coordenador de cultura comentou, “nós ficamos muito felizes com o evento, tudo aconteceu dentro do que havíamos planejado, tivemos o número de participantes esperados, e a palestra com Aldemir Maciel nos mostrou que nós estamos no caminho certo.

O vice-prefeito Pr Nilson Magalhães, em suas palavras ressaltou que, Aldemir Maciel, já se tornou uma referência na cultura na região do vale do juruá, e nos sentimos honrados em recebe-lo em nossa cidade. Quero agradecer a ele por todo conhecimento e apoio que tem nos dado, e em especial agradecer as pessoas que se dispuseram a fazer parte do nosso conselho da cultura”. Concluiu o gestor.