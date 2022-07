Prefeitura Jailson Amorim inicia ações preventivas de combate as queimadas, em Rodrigues Alves

A Prefeitura de Rodrigues Alves, através da Secretaria de Meio Ambiente, deu início as ações preventivas visando evitar a prática de queimadas no município.

O trabalho de prevenção tem por objetivo conscientizar, informar e orientar a população sobre os riscos, perigos e consequências para a saúde humana- a fumaça das queimadas.

Segundo secretária de Meio Ambiente, Márcia Queiroz, as campanhas educativas visam mostrar a todos a importância da parceria da população com o Município no combate as queimadas. Uma vez que que tal atitude causa problemas respiratórios, diminuição da qualidade do ar, acidentes e incêndios. ” Aproveitando a oportunidade pedimos a contribuição de todos: evitem queimar lixos e folhagens. Não usem o fogo como agente de limpeza, apague essa ideia, diga sim a vida e não as queimadas” , clamou a secretária.

Além de palestras educativas, foi realizada nesta Sexta-Feira(02), em parceria do Ciretran, uma Blitz no centro da cidade com orientações e entrega de panfletos. A equipe de Educação Ambiental irá dar seguimento aos trabalhos.