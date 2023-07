Prefeitura intensifica serviços, implanta bueiros e recupera pontes no ramal Gleba Minas

Assessoria PMB – A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem acompanhada do Dep. estadual Tadeu Hassem e outros deputados do Acre, participou nesta segunda-feira, 10, na Assembléia Legislativa de Rondônia em Porto Velho-RO, da Agenda de Fortalecimento do Corredor Interoceânico Amazônia Ocidental, juntamente com representantes do Governo do Acre e da Assembleia Legislativa do Acre(ALEAC).

A prefeita Fernanda Hassem, liderança do Alto Acre, foi a primeira convidada para evento haja vista que o município de Basiléia está localizada na rota da Estrada do Pacífico.

Para a prefeita Fernanda Hassem o Acre precisa ser protagonista da Integração Econômica da Estrada do Pacífico, olhado com a dignidade e o respeito que merece.

“Estamos aqui na assembleia legislativa do estado de Rondônia com os deputados estaduais e prefeitos do Acre, para discutir a ampliação e a Integração Econômica da estrada do Pacífico, que é a porta da nossa região do Alto Acre, que a gente possa colocar o Acre como protagonista dessa discussão econômica do nosso país’, destacou a Prefeita Fernanda Hassem.

Veja o vídeo: