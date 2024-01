Prefeitura intensifica ações de combate à Dengue nos Bairros do município de Epitaciolândia

Assessoria – Em dezembro do ano passado, a prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, elaborou projetos em Acordo de Cooperação Técnico com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, para beneficiar agricultores. E em menos de 30 dias os valores já estão sendo liberados pelas instituições financeiras para os produtores rurais.

O montante inicial é de R$ 408 mil, que beneficiarão 30 familias de produtores rurais dos Projetos de Assentamento Miritizal e do Projeto de Desenvolvimento Sustentável- PDS Croa. Cada família receberá créditos de Instalação na modalidade fomento (já com novo valor), R$ 16.000,00, fomento mulher de R$ 8.000,00 e recuperação ambiental também no valor de R$ 8.000,00. Os produtores poderão investir na produção e melhoramento de propriedade.

Desde o último dia 8 de janeiro, os valores começaram a ser creditados nas contas dos beneficiados. Cristiano Castro que é presidente da Associação PA Miritizal, agradeceu em nome dos contemplados.

“Vou usar esse montante para aumentar minha produção e assim colher mais e ter um lucro melhor esse ano de 2024. Muito obrigado à equipe da Secretaria, do Incra e ao nosso prefeito Zequinha Lima por pensar sempre no produtor rural” , afirmou

“Os projetos que elaboramos foram inseridos no sistema de creditos do INCRA no dia 15 de dezembro do ano passado. Em menos de 30 dias o dinheiro já tá na conta dos produtores. Ver a felicidade deles é muito gratificante”, contou José Claudio Nogueira Clemente, técnico da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento de Cruzeiro do Sul.

O secretário da Agricultura, Eutimar Sombra, destacou o trabalho de equipe com o INCRA, que resultou na liberação do valor.

“Se esse valor já está disponivel, é devido o trabalho árduo de nossos técnicos com incentivo e respaldo do prefeito Zequinha Lima, que trabalha focando na melhoria de vida dos nossos produtores rurais”, concluiu o gestor.