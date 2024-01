Prefeitura inicia itinerantes para atender a população ribeirinha de Porto Walter em 2024

A Secretaria de Saúde deu início nesta Segunda-feira (22), às ações para atender as populações rurais e ribeirinhas dos rios e igarapés de Porto Walter por meio dos itinerantes médicos.

O Prefeito César Andrade e a Secretaria de Saúde Ana Flávia Melo, acompanharam a saída da equipe e o embarque de insumos e medicamentos que serão usados nos dias de ações. No total, serão 04 dias para atender as Comunidades Bahia, Formigueiro e Aldeota, do Rio Juruá Mirim, além da Comunidade Besouro, no baixo Juruá.

Nos atendimentos serão oferecidos consultas médicas, de enfermagem, aferição de pressão, entrega de medicamentos mediante receita e demais procedimentos de enfermagem.

Nos anos de 2021, 2022 e 2023 a saúde fechou o balanço de ações com saldo positivo no atendimento aos moradores rurais, e da cidade. Todas as UBS contam com profissionais médicos, após o município ser contemplado com novos profissionais pelo Mais Médicos.

Segundo a Secretária, as ações irão ser fortalecidas a cada dia. “Estamos iniciando a programação de atendimentos que irão se estender até o final do ano. Todas os rios e igarapés serão atendidos, claro, dentro do planejamento da Secretaria”, destaca Ana Flávia.

O Prefeito enfatiza que a gestão seguirá empenhada em oferecer a assistência financeira para que os itinerantes sejam intensificados.