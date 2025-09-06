Tudo Sobre Política II
Prefeitura inicia construção do Plano Plurianual (PPA) ouvindo comunidades rurais em Porto Walter
A Prefeitura de Porto Walter deu início à construção do Plano Plurianual (PPA) com um encontro comunitário na Comunidade Besouro para ouvir a população rural sobre as prioridades do município.
A iniciativa tem como objetivos promover a participação social no levantamento das demandas e necessidades da cidade, coletar sugestões que subsidiem o diagnóstico municipal e assegurar a transparência no planejamento das políticas públicas, com o acompanhamento de Secretários Municipais e a Câmara de Vereadores.
No encontro, lideranças comunitárias, religiosas, agricultores e lideranças indígenas agradeceram à Prefeitura pela oportunidade. “É justo construirmos juntos as ações, programas e metas. O prefeito acertou quando decidiu realizar essa ação porque aproxima o poder público de quem mais precisa que as ações cheguem”, disseram.
O prefeito destacou que a construção participativa do PPA é fundamental para aproximar a gestão da população: “Queremos um planejamento que nasça da escuta das comunidades, refletindo as verdadeiras necessidades do nosso povo”, afirmou.
Vereadora Lucelia Borges acompanha recuperação de ponte no km 26, na zona rural de Brasiléia
A pedido da comunidade, vereadora leva demanda à Secretaria de Obras e acompanha início dos trabalhos de recuperação no quilômetro 26
A vereadora Lucelia Borges (PSD) esteve no ramal do quilômetro 26, após ser procurada por moradores que pediram apoio diante das condições de uma ponte da região. Segundo os relatos da comunidade, a estrutura vinha oferecendo dificuldades para a passagem de veículos e pedestres, principalmente em dias de chuva, quando o risco de acidentes aumentava.
Ao visitar o local, Lucelia constatou de perto a gravidade da situação e reforçou a importância de garantir segurança para quem depende diariamente da ponte. Sensibilizada com a realidade apresentada, a vereadora levou a demanda diretamente à Secretaria de Obras. Poucos dias depois, retornou acompanhada da equipe técnica e do coordenador Jô Coelho para fiscalizar o início dos trabalhos de recuperação da estrutura.
Segundo a parlamentar, a estrutura oferecia risco a quem precisava atravessar diariamente, o que motivou a visita inicial para verificar a situação de perto. Após constatar os problemas, Lucelia levou a demanda ao secretário de Obras, que imediatamente articulou o início dos trabalhos.
“Estive aqui há alguns dias e vi que a ponte realmente estava em uma situação muito delicada. Era um risco para a comunidade. Levei a demanda ao nosso secretário e hoje já estamos aqui, acompanhando o início dos serviços e agradecendo pela atenção”, destacou a vereadora.
No local, as equipes da Secretaria de Obras já executam as primeiras intervenções. O coordenador informou que os trabalhos terão duração de três dias, começando pelo serviço de correção da estrutura da ponte. Em seguida, será realizado o processo de terraplanagem para garantir melhores condições de tráfego.
Lucelia Borges ressaltou a importância da fiscalização e do acompanhamento direto das ações:
“Estamos aqui para visitar, fiscalizar e assegurar que o serviço seja concluído com qualidade. Essa é uma resposta rápida a uma demanda legítima da população”, afirmou.
Veja o vídeo no Instagram:
