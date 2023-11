Prefeitura garante suporte á equipe que chega para retomar obras do hospital de Porto Walter

Assessoria – A prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza,segue o cronograma de limpeza da cidade e atua agora no Bairro Miritizal.

Além do serviço de limpeza e roçagem das ruas e retirada de entulho, a prefeitura também garante a desobstrução de córregos e bueiros. A iluminação pública da Avenida Beira-Rio foi trocada.

“Estamos começando pelo Miritizal de Cima e na semana que vem, estaremos no Miritizal de Baixo. É a hora dos moradores retirarem dos quintais todo o material indesejado, como restos de árvore, móveis quebrados e outros materiais, que a prefeitura recolhe, dando a destinação adequada. Estamos limpando os córregos e bueiros e trocamos a iluminação pública da avenida Beira-Rio. Continuaremos com as operações em pleno vapor, atendendo 100% da cidade de Cruzeiro do Sul”, destacou o prefeito.

A presidente do bairro do Miritizal de Cima, Maiqueline Rodrigues agradeceu à prefeitura e pediu a colaboração dos moradores para o bom resultado do serviço de limpeza.

“Quero agradecer ao prefeito Zequinha Lima pelo que está acontecendo na gestão ambiental,em nome do Miritizal. Os serviços sempre são intensificados e quero pedir também a colaboração dos moradores para não jogarem o lixo ao lado das caixas, mas dentro das caixas, porque isso deixa nossa cidade mais bonita, mais elegante. No mais só tenho a agradecer ao prefeito por sempre nos receber de braços abertos para parcerias através das secretarias na gestão “, agradeceu a lider comunitária.

O secretário Ygoor Neves, diz que a determinação do prefeito Zequinha Lima é alcançar todos os bairros.

“Final do ano chegando e estamos intensificando nosso trabalho de limpeza nas ruas dos bairros. E as pessoas querem ficar com os quintais limpos e nós fazemos esse serviço de retirada de tudo que os moradores quiserem descartar “, concluiu o secretário.