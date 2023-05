Prefeitura fortalece Agricultura com entrega de barco para escoar produção do Rio Ouro Preto

Neste 1° de maio, na comunidade do Poço da Balsa, centenas de pessoas de diversas comunidades participaram do lançamento da obra de construção da ponte sobre o Igarapé São Pedro, zona rural de Assis Brasil.

O lançamento foi realizado pelo Governo do Estado em parceria com a prefeitura de Assis e contou com a presença do prefeito de Assis Brasil Jerry Correia, do Diretor de Desenvolvimento Regional do Deracre Toni Roque, Representante do governo no Alto Acre Joelso Pontes, deputado estadual Tadeu Hassem, além de vereadores, assessores do governo, secretários municipais e comunidade.

A ponte sobre o igarapé São Pedro terá a extensão de mais de 70 metros e ajudará significativamente o tráfego dessas comunidades rurais.