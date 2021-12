Prefeitura firma convênio com a UFAC para garantir estágio aos estudantes do campus de Cruzeiro do Sul

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, esteve reunido, nesta quinta-feira (02), com a reitoria da Universidade Federal do Acre (Ufac), para firmar mais uma parceria. Desta vez, a prefeitura se colocou à disposição da Ufac para que os estudantes possam fazer o período de estágio prático nas secretarias e em outros órgãos municipais.

O ato de assinatura de dois convênios entre as duas instituições teve a participação da reitora da Ufac, Guida Aquino, do vice-reitor Josimar Batista, do professor do curso de agronomia, Luiz Henrique Farinatti, e do subprefeito do Campus Floresta, Carlos Henrique. Representando o município, além do prefeito, estiveram o secretário de articulação institucional, José Maria Freitas, o de agricultura, Elenildo Nascimento, e outros secretários municipais.

“Aqui estamos firmando mais uma parceria para fortalecer as nossas instituições, abrindo as portas para os alunos que precisam de horas de estágio e que vão oferecer o que aprenderam, na teoria, em horas de trabalho para nosso município. A Ufac trabalha com o conhecimento científico e temos que aproveitar isso para melhorar a prestação de nossos serviços à sociedade”, disse Zequinha.

Um dos termos de cooperação assinado pelos representantes das instituições garante ao município a possibilidade de aproveitar a mão de obra dos alunos do curso de agronomia para atuarem no apoio às ações no campo. O segundo, garante o direito ao estágio dos alunos de todos cursos da Ufac para concluir o processo de graduação.

“Essa parceria dá a oportunidade dos nossos alunos interagirem junto com a prefeitura e, assim, terem uma formação técnica mais qualificada. Essa união entre Ufac e prefeitura tem dado bons frutos e estamos felizes com essa parceria”, afirmou Guida.

