Prefeitura faz lançamento do lº Festival Literário de Cruzeiro do Sul que acontecerá em novembro

Gestores coordenadores escolar e coordenação da Secretaria Municipal de Educação, receberam nesta quarta-feira 04, equipe da Secretaria Estadual e Educação para apresentar os resultados obtidos pela educação municipal através do diagnostico escolar, realizando até julho de 2023.

O Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica e a mais importante pesquisa estatística educacional brasileira.

É coordenado pelo Inep e realizado em regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação e com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país.

Assis Brasil foi um dos municípios mais bem avaliado do Acre, na ocasião representantes do estado parabenizaram os gestores e equipes pelos avanços conquistados no município na área educacional.

Para Vanderléia Araújo, secretária de educação de Assis Brasil, é motivo de orgulho e alegria a aprovação da educação no município. “Ontem nossa equipe, nossos gestores receberam a equipe do Censo e ficamos muito felizes pelos avanços que estamos conquistando com resultado que veio através da união de todos, e a frequência dos nossos alunos nas escolas, com menos evasão escolar e a organização das escolas pelos nossos gestores que sempre buscam fazer o melhor na gestão das nossas escolas na cidade e zona rural”, destacou.