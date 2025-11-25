Prefeitura executa serviços de tapa-buracos, limpeza de córregos e desobstrução de bueiros em Cruzeiro do Sul

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras, realiza nesta terça-feira, 24, intervenções emergenciais em diversos pontos da cidade. As ações incluem serviços de tapa-buracos, limpeza de córregos e desobstrução de bueiros.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Carlos Alves, as equipes estão mobilizadas em uma força-tarefa para minimizar transtornos à população e garantir melhor fluidez no trânsito e no escoamento das águas pluviais. As equipes estão com serviços de tapa-buracos na Avenida Mancio Lima, no Centro, nos mercados e nas ruas principais do bairro Cruzeirinho

“Devido às intensas chuvas, surgiram alguns buracos nas ruas na cidade. Hoje estamos realizando o tapa-buraco nas principais vias, como a Avenida Mancio Lima, no Centro, nos mercados e nas ruas principais do bairro Cruzeirinho”, explicou o secretário.

Além da recuperação das vias, o município também intensificou os trabalhos de desentupimento de bueiros e limpeza de córregos nos bairros Cruzeirão e São José.

“Estamos hoje no trecho entre o bairro Cruzeirão e o São José, fazendo a limpeza de um córrego e corrigindo uma bueira que estava entupida e causando alagamentos nas residências próximas. No bairro São José também estamos atuando numa área extensa onde diversas casas foram afetadas, justamente pela sujeira acumulada nas margens dos córregos”, destacou Carlos Alves.

O secretário reforça a necessidade da parceria e colaboração da população, no descartes dos resíduos.

“A colaboração da população é fundamental. Pedimos que o lixo seja colocado em locais adequados, nas caixas coletoras, para que o caminhão de coleta faça a remoção correta. Quando o resíduo é deixado na margem dos córregos, a chuva leva para dentro dos bueiros e isso gera todos esses transtornos”, alertou.