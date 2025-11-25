Tudo Sobre Política II
Prefeitura executa serviços de tapa-buracos, limpeza de córregos e desobstrução de bueiros em Cruzeiro do Sul
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras, realiza nesta terça-feira, 24, intervenções emergenciais em diversos pontos da cidade. As ações incluem serviços de tapa-buracos, limpeza de córregos e desobstrução de bueiros.
De acordo com o secretário municipal de Obras, Carlos Alves, as equipes estão mobilizadas em uma força-tarefa para minimizar transtornos à população e garantir melhor fluidez no trânsito e no escoamento das águas pluviais. As equipes estão com serviços de tapa-buracos na Avenida Mancio Lima, no Centro, nos mercados e nas ruas principais do bairro Cruzeirinho
“Devido às intensas chuvas, surgiram alguns buracos nas ruas na cidade. Hoje estamos realizando o tapa-buraco nas principais vias, como a Avenida Mancio Lima, no Centro, nos mercados e nas ruas principais do bairro Cruzeirinho”, explicou o secretário.
Além da recuperação das vias, o município também intensificou os trabalhos de desentupimento de bueiros e limpeza de córregos nos bairros Cruzeirão e São José.
“Estamos hoje no trecho entre o bairro Cruzeirão e o São José, fazendo a limpeza de um córrego e corrigindo uma bueira que estava entupida e causando alagamentos nas residências próximas. No bairro São José também estamos atuando numa área extensa onde diversas casas foram afetadas, justamente pela sujeira acumulada nas margens dos córregos”, destacou Carlos Alves.
O secretário reforça a necessidade da parceria e colaboração da população, no descartes dos resíduos.
“A colaboração da população é fundamental. Pedimos que o lixo seja colocado em locais adequados, nas caixas coletoras, para que o caminhão de coleta faça a remoção correta. Quando o resíduo é deixado na margem dos córregos, a chuva leva para dentro dos bueiros e isso gera todos esses transtornos”, alertou.
Prefeitura de Rodrigues Alves realiza Marcha das Mulheres Negras com manifesto contra a violência
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta terça-feira (25) a Marcha das Mulheres Negras, em alusão ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. O evento foi organizado em parceria com a Associação das Mulheres Negras, a Coordenação de Promoção da Igualdade Racial e a Coordenação da Mulher, reunindo dezenas de mulheres em um ato de força, resistência e representatividade.
A Marcha contou com a participação do prefeito Salatiel Magalhães, que se juntou às mulheres no percurso e destacou a importância do enfrentamento à violência de gênero e da construção de políticas públicas que promovam igualdade e proteção. O gestor reafirmou o compromisso da administração municipal em fortalecer ações voltadas às mulheres, especialmente as mulheres negras, que historicamente enfrentam maiores vulnerabilidades.
Um dos momentos mais marcantes do evento foi a leitura do Manifesto da Marcha, que enfatizou a defesa dos direitos das mulheres, a luta contra o racismo e a necessidade de ampliar políticas de promoção da igualdade racial. O manifesto também reforçou a urgência de garantir dignidade, respeito e segurança a todas as mulheres e meninas do município.
A Marcha das Mulheres Negras simboliza união, resistência e mobilização social. Ao participar do ato, o prefeito Salatiel Magalhães reforça o compromisso da gestão em apoiar e valorizar as mulheres rodriguenses, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e livre da violência.
POLÍTICA
POLÍCIA
EDUCAÇÃO
CONCURSO
ESPORTE
