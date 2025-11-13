Prefeitura executa operação de manutenção na ponte José Augusto de Araújo, que liga Brasileia a Epitaciolândia

A Prefeitura de Brasiléia, em parceria com o Governo do Estado do Acre, realizou nesta quarta-feira (12) uma operação de recuperação na ponte José Augusto de Araújo, estrutura que liga Brasileia ao município vizinho de Epitaciolândia. A ação foi executada por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (DERACRE).

Os serviços de tapa-buracos têm como principal objetivo garantir mais segurança e melhores condições de tráfego para motoristas, ciclistas e pedestres que utilizam diariamente a ponte, considerada uma das principais vias de integração entre os dois municípios.

A gestão municipal destacou a importância da parceria institucional. A administração agradeceu ao governador Gladson Cameli, à vice-governadora Mailza Assis e à presidente do DERACRE, Sula Ximenes, pelo apoio nas ações de manutenção que beneficiam diretamente a população de Brasileia e região.

Os trabalhos foram acompanhados de perto pelo prefeito Carlinhos do Pelado e pelo secretário municipal de Obras, Josué Elias, reforçando o compromisso da gestão com a melhoria da infraestrutura urbana e rural.