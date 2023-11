Prefeitura encerra campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres”

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos -SEASDH, iniciaram nesta segunda-feira, 21, a capacitação de 24 novos entrevistadores. Após o curso de formação eles estarão aptos a atuar no cadastro e visitas domiciliar das famílias inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico.

A capacitação desses 24 novos profissionais, com duração de 4 dias, é realizada no auditório do Centro de Referência Especializado de Assistência Social -CREAS, pela equipe da SEASDH.

A chefe de Divisão do Cadastro Único do Governo do Estado, DIVCAD, e instrutora da capacitação,Cristina Duarte, destacou a importância da qualificação, que vai habilitar os que conseguirem alcançar 80% de acertos nas questões da prova.

“A capacitação dos servidores serve para ampliar conhecimento e qualificar os profissionais aptos a inserir famílias corretamente no Cadastro Único, visando promover o acesso das famílias que se encontram em desproteção social aos programas sociais, benefícios e serviços sicioassistenciais. São 4 dias consecutivos, com período integral de estudo, carga horária de 32h, com explanação de vídeo aulas, dinâmicas para fixação do conteúdo e interação entre a equipe, e prova final. Serão habilitados os que conseguirem alcançar 80% de acertos nas questões da prova”, explicou Cristina.

A Coordenadora do Bolsa Família de Cruzeiro do Sul, Sandra Soriano, enalteceu o trabalho do prefeito Zequinha Lima e o apoio dado a Secretaria Estadual de Assistência Social.

“ Temos quase 20 mil famílias no CAD ÚNICO e todos os dias cadastramos novas famílias. Isso requer muitos profissionais e o prefeito Zequinha Lima tem nos dado todo o apoio necessário para que possamos desenvolver essas ações. Agradeço a ele pelo olhar todo especial às famílias que necessitam de ajuda da assistência e por nos dar as condições necessárias para chegarmos em todos cantos da cidade” explicou Sandra.

Atualmente a prefeitura de Cruzeiro do Sul tem aproximadamente 20 mil famílias incluídas no CAD ÚNICO, cerca de 60% da população do município. E são mais de 14 mil famílias recebendo o benefício do Bolsa Família.