Prefeitura e SENAR oferecem curso de operador de maquinas agrícolas para produtores rurais

A prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria de Assistência Social, promoveu o encerramento do Curso de Padeiro, ministrado pelo professor Alessandro Lima da Silva especialista em serviços de panificação, massas, doces e salgados, com aporte financeiro obtido através de projetos e convênios entre o município e tribunal de Justiça do acre a capacitação formou 15 profissionais.

Cumprindo mais um compromisso firmado pelo gestor Sérgio Lopes, a prefeitura está promovendo diversos cursos profissionalizantes em vários seguimentos, a fim de garantir que pessoas dessa municipalidade possam obter qualificações profissionais e estarem aptos ao mercado de trabalho.

Durante o curso, os alunos aprenderam a fabricar produtos de panificação como preparo de massa doce, semidoce e salgada, coberturas e recheios, de acordo com as normas técnicas de segurança, higiene e saúde do trabalho.

15 alunos concluíram o curso de qualificação que teve uma carga horária de 120 horas/aula.

Para secretária municipal de Assistência Social, Eliade Maria, que prestigiou o evento de conclusão, oportunizar a formação de pessoas para inseri-las em um mercado de trabalho tão amplo, como é a panificação, também é uma das metas da administração municipal. Ela disse que essa foi uma turma muito empenhada, onde a vontade de aprender foi fundamental no processo de formação.

“Nós que fazemos parte da Secretaria do Assistência Social, temos o orgulho imenso em poder dar os parabéns a todos vocês que conquistaram esse mérito, saem capacitados para atuar no mercado de trabalho”, felicitou Eliade Maria.