Tudo Sobre Política II
Prefeitura e SENAR encerram curso de gastronomia; feirantes apresentarão 23 pratos típicos de milho
Tudo Sobre Política II
A Prefeitura de Porto Walter, por meio das Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com o SENAR, realizou o encerramento do curso de gastronomia voltado para a valorização da culinária local. A capacitação reuniu feirantes e empreendedores que, ao longo das últimas semanas, tiveram a oportunidade de aprender novas técnicas de preparo e apresentação de alimentos.
Como resultado prático do curso, os participantes irão expor 23 pratos típicos à base de milho durante a 10ª edição do Festival do Milho, que acontece nos dias 18, 19 e 20 de setembro. O público poderá degustar receitas tradicionais e criativas, que vão desde bolos, pamonhas e mingaus até versões inovadoras que destacam a versatilidade do grão.
De acordo com a organização, o objetivo da iniciativa é unir capacitação profissional, incentivo à economia local e fortalecimento da identidade cultural de Porto Walter.
“O curso foi pensado para preparar nossos feirantes, oferecendo conhecimento e qualidade no atendimento, ao mesmo tempo em que valorizamos nossos produtos regionais”, destacou o prefeito.
Diretoria de Comunicação – Gabinete do Prefeito | Prefeitura de Porto Walter: “Trabalho, um compromisso de todos”.
Tudo Sobre Política II
Programação do 121º aniversário de Cruzeiro do Sul tem inaugurações esporte e civismo; veja as datas
Nesta quinta-feira, 18, a Secretaria Municipal da Casa Civil organização do evento anunciou a programação oficial da comemoração dos 121 anos de fundação de Cruzeiro do Sul que contará com 5 inaugurações e outras atividades para celebrar a rica história, a cultura e o desenvolvimento contínuo do município com os investimentos realizados pela gestão do prefeito Zequinha Lima.
Dentre as obras que serão inauguradas, destacam-se escolas localizadas nas zonas urbana e rural, o Mercado do Remanso e a nova Rodoviária. Além disso, a Vila Olímpica e o Estádio O Cruzeirão serão reinaugurados juntamente com a nova sede do Serviço de Convivência.
Além disso haverá a final da Copa das Vilas, a Prova de Três Tambores. O dia 28 será especialmente marcante, com um desfile cívico e diversas apresentações culturais.
“ A programação contempla várias áreas e mostra o dinamismo da gestão do prefeito Zequinha Lima, que tem várias obras para inaugurar e reinaugurar “, pontuou o Secretário Municipal da Casa Civil de Cruzeiro do Sul, Ney Williams.
O prefeito Zequinha Lima convida a população para prestigiar os eventos da programação do aniversário de 121 anos do município.
“Este é um momento de celebrar a história, a cultura e o desenvolvimento do nosso município, que ao longo de mais de um século se consolidou como referência para toda a região do Juruá. Estão todos convidados e teremos muitas inaugurações e coisas boas para mostrar”, convida o prefeito Zequinha Lima.
Deputada Socorro Neir destaca avanços no PL 2531/2021 sobre piso salarial de profissionais de apoio da educação
Prefeitura e SENAR encerram curso de gastronomia; feirantes apresentarão 23 pratos típicos de milho
Senador Sérgio Petecão garante mais de R$ 3 milhões para a ampliação da Unidade Oncologia em Rio Branco
Mais de 5 mil são esperados na última noite do Cerco de Jericó, no Ginásio do Sesc Bosque
Programação do 121º aniversário de Cruzeiro do Sul tem inaugurações esporte e civismo; veja as datas
POLÍTICA
Projeto cheio de ilegalidades”: vereador André Kamai denuncia manobra do prefeito Bocalom para favorecer a empresa Ricco Transportes
O parlamentar anunciou, ainda, a possibilidade de judicializar o processo que estaria eivado de ilegalidades – Foto: Paulo Murilo/ Foto:...
MP-AC exige exoneração imediata de secretário acusado de assédio e uso indevido de recursos públicos na prefeitura de Acrelândia
Secretário de Educação, Huruey Lima, é investigado pelo Ministério Público – Foto: Reprodução A Prefeitura de Acrelândia tem o prazo...
Crise no Palácio Rio Branco: Diego Lins abandona governo Gladson e denuncia decadência da gestão, declarando apoio a Alan Rick em 2026
Diego Lins, conhecido popularmente como o “Repórter Beijoqueiro”, foi o primeiro a abandonar o barco do governo Gladson Cameli (PP)....
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá
(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima
Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
Gladson Cameli vira réu por corrupção e Bolsonaro é condenado há mais de 27 anos de prisão: a face da impunidade que sufoca o Brasil
-
Geral6 dias atrás
Tribunal de Contas do Estado inicia projeto com inteligência artificial para prever desmatamento
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Senador Sérgio Petecão destina R$ 495 mil para melhorias na infraestrutura em Porto Acre
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Alan Rick garante R$ 19,7 milhões em novas emendas para infraestrutura, esporte, habitação e apoio ao produtor rural