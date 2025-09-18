Prefeitura e SENAR encerram curso de gastronomia; feirantes apresentarão 23 pratos típicos de milho

A Prefeitura de Porto Walter, por meio das Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com o SENAR, realizou o encerramento do curso de gastronomia voltado para a valorização da culinária local. A capacitação reuniu feirantes e empreendedores que, ao longo das últimas semanas, tiveram a oportunidade de aprender novas técnicas de preparo e apresentação de alimentos.

Como resultado prático do curso, os participantes irão expor 23 pratos típicos à base de milho durante a 10ª edição do Festival do Milho, que acontece nos dias 18, 19 e 20 de setembro. O público poderá degustar receitas tradicionais e criativas, que vão desde bolos, pamonhas e mingaus até versões inovadoras que destacam a versatilidade do grão.

De acordo com a organização, o objetivo da iniciativa é unir capacitação profissional, incentivo à economia local e fortalecimento da identidade cultural de Porto Walter.

“O curso foi pensado para preparar nossos feirantes, oferecendo conhecimento e qualidade no atendimento, ao mesmo tempo em que valorizamos nossos produtos regionais”, destacou o prefeito.

