Prefeitura e Saneacre expandem rede de água tratada para beneficiar famílias em Porto Walter

Nos próximos dias os moradores do entorno do aeroporto e da entrada do Ramal São Francisco já contarão com água tratada em casa. A ampliação da rede de água do local é a realização de um sonho antigo dos moradores que agora são atendidos pela Prefeitura e a SANEACRE graças a um pedido feito pelo Prefeito César Andrade ao Deputado Estadual Chico Viga.

“A gente tem trabalhado na execução, em parceria, da rede de água tratada com abertura de valeta, para que a SANEACRE possa prosseguir com a implantação dos tubos e ligações novas para as residências serem atendidas”, explica o encarregado do serviço, Erisson Fernandes (Batata), da Secretaria de Obras.

Segundo o Prefeito César Andrade, além desse trabalho executado na zona urbana a Prefeitura, com recursos próprios e de emendas parlamentares tem atuado na construção de abastecimentos de água e poços artesianos na zona rural.

“Água é vida e traz dignidade humana. Por isso, uma de nossas ações prioritárias é garantir água tratada e na torneira nas residências das pessoas. Já estamos construindo o 3º abastecimento em nossa gestão e já perfuramos muitos poços artesianos. E nosso objetivo é atender mais bairros e comunidades”, afirma o Prefeito.

Brasiléia é um município brasileiro localizado no sul do estado do Acre. Sua população, estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020, é de 26 702 habitantes. Sua área é de 3916,507 km² (com uma densidade de 5,46 h/km²). Localizado a 237 km ao sul de Rio Branco, na fronteira com a Bolívia, tem limites com os municípios de Epitaciolândia, Assis Brasil, Sena Madureira e Xapuri.

