Prefeitura e Ministério Público inauguram unidade do conservatório musical em Porto Walter

O Conservatório Musical do Vale do Juruá com sede em Cruzeiro do Sul, ganhou uma extensão nessa Quinta-feira (11), quando o Prefeito César Andrade, o Promotor de Justiça Dr. Iverson Bueno e a governadora em exercício, Mailza Gomes inauguraram o espaço na Praça Vicente Lopes em Porto Walter com a presença de vereadores, alunos e comunidade.

No seu discurso o Prefeito garantiu total apoio ao projeto. “Precisamos de ações como essas para tirar nossos jovens da vulnerabilidade social e inseri-los nas políticas públicas. Essas ações irão se somar as atividades que realizamos em nossa gestão no apoio e na valorização da nossa juventude. Nosso mandato está a disposição e vamos apoiar no que for preciso e necessário”, disse.

A governadora em exercício, parabenizou a atuação do MPAC e da Prefeitura, destacando que o apoio de entidades públicas é fundamental para que tais ações aconteçam. “A união entre os poderes possibilita que projetos como esse sejam levados a lugares distantes”, destacou Mailza.

Segundo o promotor, que é idealizador do projeto, as ações do conservatório objetivam engrandecer o cenário cultural do Vale do Juruá. “Porto Walter está tendo a chance de conservar a história, criar memórias e valorizar a juventude por meio de projetos sociais. O MPAC se faz presente nas ações porque cuida do presente e se preocupa com o futuro das gerações”, disse Iverson.

O evento foi marcado por apresentações culturais da Banda Garotos do Sótão e da Banda de Percussão da Fanfarra de Porto Walter.

A Prefeitura apoiará o projeto no município que tem apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour, da Sociedade Eunice Weaver, do Tribunal de Justiça do Acre, e da Diretoria de Cultura, Turismo e Lazer.