Prefeitura e Incra provem mutirão de regularização Fundiária e assinatura de créditos em Porto Walter

O Projeto Cidadão foi realizado nos dias 27 e 28 de outubro na cidade de Epitaciolândia na Escola Bela Flor, uma parceria entre o tribunal de Justiça do Acre, Prefeitura de Epitaciolândia e AMPEB (Associações de Ministros e Pregadores de Epitaciolândia e Brasiléia), foi possível a realização do evento com diversos serviços como: 2ª via de CPF, Carteira de Identidade, regularização e transferência de título de eleitor, certidão de nascimento, palestras com orientações sobre violência domesticas, aposentadoria etc.

Juntamente com o Projeto Cidadão foi realizado a 76ª Edição do Programa Saúde na comunidade por meio da prefeitura, na ocasião foram oferecidos diversos serviços, dentre eles: Atendimento médico, serviços odontológicos, procedimento de enfermagem, atendimento/ abordagem psicólogo, vacina de rotina, vacina de COVID, dispensação de medicamentos, auxílio Brasil, teste rápido ISTs, teste rápido COVID, PCCU, Cortes de cabelo, Vacina antirrábica, ultrassonografia, eletrocardiograma ortopedista, ginecologista, somando um total de 1.408 procedimentos.

A hora do sim

Porém o momento mais esperado foi o casamento coletivo, esse ano foi recorde o número de participantes nessa região, segundo informações do TJ/Acre, foram 100 casais que contraíram matrimônio civil neste sábado dia 28, a cerimônia aconteceu no ginásio Wilson Pinheiro.

O primeiro casal a chegar foi Alberto Coelho, 63 anos, e Jorginete Rodrigues, de 61 anos. Os dois moram juntos tem quase um ano e não demoraram para oficializar a união.

“Soubemos das inscrições por familiares e pelo grupo da igreja. Foi um processo fácil. Levamos a documentação necessária e tudo transcorreu tranquilamente. Não pagamos nada. Estamos muitos felizes”, comentaram os dois.

Citando 1 Coríntios 13:4 “O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha”, o presidente da Associação de Pastores e Ministros de Epitaciolândia e Brasiléia, pastor Mario Gilson, aconselhou os noivos a cuidarem bem um do outro.

“Quando você cuida bem do seu cônjugue, você está cuidando bem de você mesmo. É lindo ver tantas pessoas envolvidas e apoiando esse Casamento Coletivo. É maravilhoso ver o poder da união e do apoio mútuo. Parabéns a todos os envolvidos”, disse.

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes desejou felicidades aos casais. “Desejo que vocês tenham uma tarde maravilhosa e um casamento abençoado por Deus. Que a união de vocês seja forte e que vocês formem uma linda família”, ressaltou.

Após os cumprimentos, a cerimônia civil foi comandada pelo juiz de Direito substituto Jorge Luiz. Com palavras sobre acolhimento, determinação, companheirismo e família, ele fez os casais a refletirem sobre o amor.

“Além de ser uma celebração, além de ser um ato formal é um passo gigantesco na vida de vocês esse momento. Define quem vocês serão daqui para frente’, disse.

Participaram do dispositivo de honra autoridades políticas e a delegatária do município. Conforme o protocolo do Casamento Coletivo do TJAC, ficavam em destaque, em frente ao palco, dois casais de noivos. Um que representa os casais mais novos e o outro os casais mais experientes.

Parcerias

Foram parceiros nesta edição do Projeto Cidadão em Epitaciolândia: o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Exército Brasileiro, a Prefeitura de Epitaciolândia, a Associação dos Ministros e Pastores de Epitaciolândia e Brasiléia (Ampeb), o Cartório Aquino e o governo do Acre, por meio da Fundhacre, Polícia Militar do Acre (PMAC) e Polícia Civil do Acre (PCAC). Com informações da assessoria do TJ/Acre.