Prefeitura e estado iniciam abertura definitiva de acesso terrestre entre Porto Walter e Cruzeiro do Sul

Mais um importante passo foi dado para a abertura definitiva do Ramal que interligará os municípios de Porto Walter e Cruzeiro do Sul. Na manhã desta Terça-feira (05), o Prefeito César Andrade autorizou os serviços e acompanhou de perto os trabalhos no Rio Juruá Mirim.

Com o acesso aberto definitivamente o município terá uma via alternativa de chegada a cidade, que atualmente conta como rota de tráfego apenas os meios fluviais e aéreos.

Os resultados são frutos de um convênio de R$1,5 milhão assinado pelo Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens (DERACRE), com a Prefeitura de Porto Walter. Acompanhado pelo Secretário de Obras José Maria Branco e dos vereadores Rosildo Cassiano e Cleide Silva o Prefeito César Andrade reforçou o comprometimento com a população e agradeceu a parceria do Governador Gladson Cameli.

“Mais uma promessa sendo cumprida. Um esforço conjunto de Prefeitura e Estado que reforça o comprometimento com cada cidadão. O Governador Gladson Cameli tem sido parceiro e sensível aos problemas dos municípios isolados. O momento é de gratidão a Deus e a todos os envolvidos. Após a abertura do ramal poderemos sonhar com a estrada”, disse.