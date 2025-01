Prefeitura e CRAS entrega cartões de auxílio para famílias em situação de vulnerabilidade em Assis Brasil

O Serviço Pastoral dos Migrantes (SPM), em parceria com a Prefeitura de Assis Brasil, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), realizou a entrega de cartões de auxílio para famílias em situação de vulnerabilidade no município. A ação faz parte do Projeto Europana: Dignidade sem Fronteiras, nem Barreiras, que recebe financiamento da Direção-Geral da Proteção Civil e das Operações de Ajuda Humanitária da União Europeia (DG ECHO) e é realizado em conjunto pela Cáritas Alemã, Cáritas Suíça e executado no Brasil nos estados do Acre e Mato Grosso.

O projeto beneficiou tanto famílias brasileiras quanto migrantes, oferecendo suporte para alimentação e outras necessidades básicas. O valor disponibilizado em cada cartão é definido de acordo com o perfil de cada família, garantindo uma assistência personalizada conforme suas necessidades específicas.

Além da entrega dos cartões, a equipe do SPM ofereceu orientações sobre o uso adequado do benefício e outros serviços disponíveis, assegurando que as famílias estejam bem informadas e possam utilizar o auxílio da melhor maneira possível.

As famílias foram selecionadas com base em critérios de vulnerabilidade social, garantindo que o apoio chegue àqueles que mais necessitam. Esta iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil e do Serviço Pastoral dos Migrantes em promover a inclusão social e oferecer suporte às populações mais vulneráveis, especialmente em um contexto de desafios econômicos e sociais.