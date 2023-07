Prefeitura distribui mais de 8 mil frascos de Vitamina C durante campanha em Cruzeiro do Sul

Assessoria – As comunidades ribeirinhas dos rios de Cruzeiro do Sul continuam recebendo atendimento de saúde. Durante esta semana, a prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Saúde, enviou equipes para as comunidades do Rio Liberdade.

O atendimento é realizado pelos profissionais do Programa Saúde na Comunidade. São médicos, dentistas, enfermeiros, auxiliares, servidores da equipe de vacinação e outros que levam seus serviços para os moradores das comunidades de difícil acesso.

No Liberdade eles subiram até a última colocação e desceram pelo rio atendendo toda população. Foram realizadas mais de 400 consultas médicos, cerca de 200 atendimentos odontológicos, aproximadamente 100 atendimentos de enfermagem e foram aplicadas quase 700 vacinas. Foram visitadas as comunidades Passo da Pátria, Tristeza, Forquilha, Periquito, Itajubá, Esperança e Santa Rita.

A Secretária Municipal de Saúde Valéria Lima destacou o empenho da equipe que enfrenta as dificuldades do verão amazônico para prestar esses atendimentos nas comunidades.

“Primeiro temos que parabenizar nosso prefeito Zequinha Lima que tem nos dado a estrutura e apoio necessários para que possamos ir a lugares tão distantes levar saúde. Também, quero destacar e parabenizar nossa equipe que ficou cerca de 15 dias enfrentando as dificuldades que é navegar nos nossos rios durante o verão para realizar quase mil atendimentos das cabeceiras do Rio Liberdade até a Comunidade Santa Rita, na divisa com o Amazonas”, ressaltou Valéria.