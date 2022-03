Prefeitura de Sena Madureira realiza trabalho de terraplanagem na rua Manoel Gonçalves, bairro do Bosque

Com o aval do Prefeito Mazinho Serafim (MDB), a Prefeitura de Sena Madureira por meio da Secretaria Municipal de Obras realizou o trabalho de terraplanagem na rua Manoel Gonçalves, situada no Bairro do Bosque, via que dar acesso à Creche Municipal Criança Feliz.

De acordo com o Secretário de Obras, Fabrício Moreira, ainda hoje também será realizado o trabalho de imprimação de base, para em seguida aplicar a pavimentação asfáltica, prevista para ser executada na próxima semana.

“Atendendo à uma determinação do nosso prefeito Mazinho Serafim e do vice-prefeito Gilberto Lira nossa equipe realizou a terraplanagem, e vamos imprimar a base ainda hoje para deixar no ponto de pavimentação. Mesmo em meio ao período invernoso estamos a postos para aproveitar cada dia de estiagem”, disse.

A revitalização da rua supracitada era aguardada com expectativa por parte dos moradores locais e pelos pais dos alunos matriculados na Creche Criança Feliz, sabendo disso, o gestor municipal determinou a realização do trabalho com o objetivo de melhorar a trafegabilidade no local.

