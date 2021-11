Prefeitura de Sena Madureira por meio das Secretarias de Saúde, realiza Programa Saúde Itinerante

Por Ricardo Amaral – Ascom – Uma ação conjunta entre a Prefeitura de Sena Madureira e o Governo do Acre por meio das Secretarias de Saúde Municipal e Estadual, está contemplando a população do município com atendimentos especializados através do Programa Saúde Itinerante, na Escola Messias Rodrigues de Souza.

Na ação que iniciou na manhã desta sexta-feira (19) e vai até meio-dia de sábado (20) estão sendo realizadas consultas com especialistas em várias áreas da medicina, como ginecologia, infectologia, ortopedia, pediatria, e geriatria. Além disso estão sendo ofertados exames laboratoriais, atendimentos de enfermagem, vacinação contra a covid-19 e de rotina, Testes Rápidos, entres outros. Vale destacar que os moradores atendidos, fazem parte de um pré-cadastro realizado em dias anteriores pelos profissionais de saúde do município.

O vice-prefeito e Secretário Municipal de Saúde, Gilberto Lira esteve acompanhando a ação e destacou a importância dessa parceria com o estado. “Estamos unindo forças com o propósito de ofertar uma saúde de qualidade à nossa população, é uma parceria importante porque quem mais tá ganhando com isso são os moradores. Agradeço ao Governo do Estado em nome do Governador Gladson Cameli e da Secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, por somar esforços conosco no cuidado com a saúde dos munícipes”, disse.

A Coordenadora do Programa Saúde Itinerante Estadual, Rosemayre Ruiz, também falou sobre sobre a ação conjunta. “Essa parceria com a prefeitura é de suma importância, pois os moradores estão sendo atendidos in loco, sem precisar ir à Rio Branco em busca de consultas especializadas. Agradeço ao Prefeito Mazinho Serafim, ao Secretário Municipal de Saúde, Gilberto Lira, e aos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde pelo suporte essencial que tem viabilizado esses atendimentos”, afirmou.

Também participam da ação, a Assessora Especial de Gabinete da Saúde, Nildete Lira, a Coordenadora da Atenção Básica, Jaksamea Celestino, o Coordenador da Vigilância Sanitária Municipal, Dr. Rodrigo Bortolan e demais profissionais de Saúde do Estado e do município.

