Prefeitura de Sena Madureira e Sicredi realizam evento com entrega de brinquedos para crianças carentes

Lucas Costa – Ascom – Uma parceria entre a Cooperativa Sicredi e a Prefeitura de Sena Madureira por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (SEMCIAS) garantiu a realização de um evento em alusão ao Natal com entrega de 500 brinquedos para crianças carentes do município, incluindo as que são assistidas pelo programa “Criança Feliz”.

Além da entrega dos brinquedos, também foram servidos lanches como pipocas e cachorro quentes e às crianças puderam se divertir em uma estrutura montada em frente ao Sicredi com pula-pulas, escorregadores, entre outras atrações infantis. Os brinquedos foram adquiridos por meio de uma campanha realizada entre os associados e colaboradores do Sicredi, enquanto que a gestão municipal deu todo suporte com relação à logística do evento.

O gestor da SEMCIAS, Daniel Herculano, destacou a parceria entre a pasta e a instituição. ” Esse é um momento importante para as nossas crianças, desde quando chegou em nossa cidade o Sicredi tem sido um dos grandes parceiros da Prefeitura na realização dessa ações sociais. Em nome do prefeito Mazinho Serafim agradeço a eles pela confiança e por somar forças com a nossa gestão nesse trabalho social”, disse.

O Gerente Agro do Sicredi, Leonardo Henrique, também falou sobre o evento. “É gratificante findar o ano proporcionando alegria e diversão para as crianças aqui da cidade com a realização desse evento em parceria com a Prefeitura. Agradeço a todos os nossos associados pela contribuição para que fosse possível realizar essa festa, e também agradeço à Prefeitura em nome do Secretário Daniel Herculano e equipe pelo apoio que tem dado nas ações sociais do Sicredi em Sena Madureira”, frisou.

