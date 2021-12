Prefeitura de Santa Rosa do Purus Inaugura Barco para Saúde Itinerante de ribeirinhos e indígenas

Assessoria – A Prefeitura de Sena Madureira através da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com o consultório do renomado médico oftalmologista, Dr. Eduardo Veloso, promoveu a realização de consultas oftamológicas à população nesta quinta-feira (09) através do projeto “Veja Mais Brasil”.

Os atendimentos ocorreram na Unidade da Santa Casa de Misericórdia do município, ao todo, mais de 80 moradores foram contemplados. Vale frisar que os pacientes atendidos no dia de hoje, realizaram um pré-cadastro na sede da Secretaria Municipal de Saúde em dias anteriores.

De acordo com a Coordenadora da Unidade da Santa Casa da cidade, Cirley Lira, a equipe do Dr. Eduardo Veloso veio ao município com todo o aparato para a realização dos exames, em seguida, as análises serão encaminhadas para o profissional dar o agnóstico e enviar os resultados aos moradores para que iniciem o tratamento, ou se for o caso, realizem cirurgias.

“Essa é uma parceria importante entre a Prefeitura e o projeto “Veja Mais Brasil” que viabilizou a vinda dessa equipe médica a nossa cidade. Vamos está realizando esses atendimentos à cada 30 dias, dependendo da demanda. Agradeço ao nosso prefeito Mazinho Serafim e ao Dr. Eduardo Veloso por essa soma de esforços em prol da população. Minha gratidão também ao vice-prefeito e Secretário Municipal de Saúde, Gilberto Lira pelo apoio dado à nós durante a ação”, disse Cirley Lira.

A Coordenadora do projeto Veja Mais Brasil, Katiele Souza também falou sobre a parceria com a gestão municipal. “O Veja Mais Brasil trata-se de um projeto social realizado pelo Dr. Eduardo Veloso e equipe, ele oferta consultas oftamológicas de qualidade aos moradores. Queremos agradecer a Prefeitura de Sena Madureira pela parceria firmada com a nossa equipe, nos dando todo o suporte para para possamos realizar nosso trabalho da melhor forma possível”, afirmou.

