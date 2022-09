Prefeitura de Rodrigues realiza “Dia de Princesa” para mulheres na atividade de conclusão do Agosto Lilás

A prefeitura de Rodrigues Alves, através da Secretaria de Assistência Social e o CRAS, realizou a última atividade da campanha Agosto Lilás de 2022, mês no qual entidades públicas e privadas promovem de conscientização visando coibir à violência contra mulher.

No ato, a gestão municipal promoveu um dia de princesa para as mulheres, serviço de maquiagens, cortes de cabelo, manicure e sorteios de brindes oferecidos pelos funcionários do CRAS.

Segundo a coordenadora do CRAS, Mariene, as atividades alusivas ao agosto lilás também se estendeu até a zona rural, por meio do CRAS volante, chegando nas famílias mais distantes. Onde foi realizado o primeiro chá lilás para a redes com o “tema doce encontro”.