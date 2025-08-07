Prefeitura de Rodrigues Alves segue avançando na construção do Ginásio Poliesportivo Municipal

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria de Obras, segue firme com os trabalhos de construção do Ginásio Municipal. A obra está em pleno andamento e, em breve, a população contará com um espaço adequado para a prática esportiva, além de eventos culturais, educacionais e de lazer.

O novo ginásio será um marco para o fortalecimento do esporte e da convivência social no município, beneficiando crianças, jovens e toda a população.

É mais um compromisso sendo cumprido com responsabilidade e trabalho!

Prefeitura de Rodrigues Alves — Gestão que avança, compromisso que permanece.