Prefeitura de Rodrigues Alves segue avançando com a pavimentação asfáltica da Rua João Ferreira

A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, segue avançando nos trabalhos de pavimentação asfáltica da Rua João Ferreira, rua que passa em frente à garagem municipal.

A iniciativa faz parte do plano de infraestrutura urbana desenvolvido pela gestão municipal, com o objetivo de ampliar a mobilidade, melhorar a trafegabilidade e promover mais segurança para motoristas, pedestres e moradores da região.

Com a pavimentação, a Prefeitura reforça seu compromisso com o desenvolvimento e a qualidade de vida da população, levando melhorias que valorizam os espaços públicos e impulsionam o crescimento da cidade.