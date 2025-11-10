Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Rodrigues Alves segue avançando com a pavimentação asfáltica da Rua João Ferreira
A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, segue avançando nos trabalhos de pavimentação asfáltica da Rua João Ferreira, rua que passa em frente à garagem municipal.
A iniciativa faz parte do plano de infraestrutura urbana desenvolvido pela gestão municipal, com o objetivo de ampliar a mobilidade, melhorar a trafegabilidade e promover mais segurança para motoristas, pedestres e moradores da região.
Com a pavimentação, a Prefeitura reforça seu compromisso com o desenvolvimento e a qualidade de vida da população, levando melhorias que valorizam os espaços públicos e impulsionam o crescimento da cidade.
Prefeito Salatiel Magalhães discute avanços ambientais em visita à Promotoria de Justiça da Bacia do Juruá
O prefeito Salatiel Magalhães realizou uma visita institucional à Promotoria de Justiça da Bacia Hidrográfica do Juruá, onde foi recebido pela promotora de justiça titular, Dra. Manuela Canuto. A reunião teve como foco o diálogo sobre iniciativas estratégicas para fortalecer as políticas ambientais no município.
Durante o encontro, foram debatidas ações prioritárias, entre elas a implantação da coleta seletiva e a ampliação das atividades de educação ambiental. As propostas visam melhorar o manejo de resíduos, promover conscientização comunitária e reforçar o compromisso com práticas que valorizem a sustentabilidade.
Acompanhado pela equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Limpeza Urbana, o prefeito apresentou os avanços já alcançados e demonstrou interesse em ampliar as parcerias institucionais. Também participou da agenda a Procuradora-Geral do Município, fortalecendo o alinhamento jurídico das ações ambientais.
A gestão municipal reafirma, com essa visita, seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a preservação dos recursos naturais e a construção de políticas públicas que garantam mais qualidade de vida à população.
Câmara de Rio Branco realiza audiência pública sobre situação das famílias residentes na área do Papoco
Prefeito Jerry Correia entrega laboratório móvel de informática para escolas municipais de Assis Brasil
Julgamento de Gladson Cameli expõe o colapso moral do governo acusado de comandar o maior esquema de corrupção da história do Acre
Prefeito Salatiel Magalhães discute avanços ambientais em visita à Promotoria de Justiça da Bacia do Juruá
Rodrigues Alves dá início ao Campeonato Rodriguense de Futsal 2025 com grande festa esportiva
POLÍTICA
”O Acre chegou com prestígio à COP graças à memória e ao legado de Chico Mendes”, afirma Jorge Viana, presidente da ApexBrasil
Ministra Marina Silva, Sua Alteza Real a Princesa Esmeralda da Bélgica, Décio Lima (presidente do Sebrae) e Jorge Viana (presidente...
Ponte abandonada pelo prefeito Gehlen Diniz obriga moradores do Ramal do 12 a reconstruírem a estrutura por conta própria
Ramal do 12 clama por gestão: moradores reformam ponte diante da omissão da prefeitura – Foto: Reprodução/ Palaciano Cansados de...
Ministra Marina Silva critica avanço de medidas pró-carvão e alerta para contradições na agenda climática
Ministra aponta retrocessos na agenda climática – Foto: Rogério Cassimiro/MMA A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina...
POLÍCIA
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
EDUCAÇÃO
Creche Maria Lucides encerra Projeto de Leitura com apresentações e participação das famílias
A Creche Maria Lucides promoveu, na tarde desta sexta-feira (7), um evento especial para marcar o encerramento do Projeto de...
Prefeitura de Brasiléia constrói nova Escola Luiza Alves Bezerra para atender crianças da zona rural
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, avança na construção da Escola Luiza Alves Bezerra, localizada...
Pedagógico: Prefeitura de Brasiléia realiza 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação do Campo
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu o 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação...
CONCURSO
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
ESPORTE
Rodrigues Alves dá início ao Campeonato Rodriguense de Futsal 2025 com grande festa esportiva
A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, por meio do Departamento de Esportes a grande abertura do Campeonato Rodriguense de Futsal...
Jerry Correia participa da final do Campeonato Rural na Comunidade Marta, no Seringal Icuriã
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou a grande final do Campeonato Rural na Comunidade...
Assis Brasil dá início ao Campeonato Interescolar 2025 com grande participação estudantil
Prefeitura de Assis Brasil realiza abertura do Campeonato Interescolar 2025. A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal...
