RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeitura de Rodrigues Alves segue avançando com a pavimentação asfáltica da Rua João Ferreira

Publicados

10 de novembro de 2025

Tudo Sobre Política II

A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, segue avançando nos trabalhos de pavimentação asfáltica da Rua João Ferreira, rua que passa em frente à garagem municipal.

A iniciativa faz parte do plano de infraestrutura urbana desenvolvido pela gestão municipal, com o objetivo de ampliar a mobilidade, melhorar a trafegabilidade e promover mais segurança para motoristas, pedestres e moradores da região.

Com a pavimentação, a Prefeitura reforça seu compromisso com o desenvolvimento e a qualidade de vida da população, levando melhorias que valorizam os espaços públicos e impulsionam o crescimento da cidade.

Propaganda

Tudo Sobre Política II

Prefeito Salatiel Magalhães discute avanços ambientais em visita à Promotoria de Justiça da Bacia do Juruá

Publicados

2 horas atrás

em

11 de novembro de 2025

Por

O prefeito Salatiel Magalhães realizou uma visita institucional à Promotoria de Justiça da Bacia Hidrográfica do Juruá, onde foi recebido pela promotora de justiça titular, Dra. Manuela Canuto. A reunião teve como foco o diálogo sobre iniciativas estratégicas para fortalecer as políticas ambientais no município.

Durante o encontro, foram debatidas ações prioritárias, entre elas a implantação da coleta seletiva e a ampliação das atividades de educação ambiental. As propostas visam melhorar o manejo de resíduos, promover conscientização comunitária e reforçar o compromisso com práticas que valorizem a sustentabilidade.

Acompanhado pela equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Limpeza Urbana, o prefeito apresentou os avanços já alcançados e demonstrou interesse em ampliar as parcerias institucionais. Também participou da agenda a Procuradora-Geral do Município, fortalecendo o alinhamento jurídico das ações ambientais.

A gestão municipal reafirma, com essa visita, seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a preservação dos recursos naturais e a construção de políticas públicas que garantam mais qualidade de vida à população.

POLÍTICA

Política21 horas atrás

”O Acre chegou com prestígio à COP graças à memória e ao legado de Chico Mendes”, afirma Jorge Viana, presidente da ApexBrasil

Ministra Marina Silva, Sua Alteza Real a Princesa Esmeralda da Bélgica, Décio Lima (presidente do Sebrae) e Jorge Viana (presidente...
Política1 dia atrás

Ponte abandonada pelo prefeito Gehlen Diniz obriga moradores do Ramal do 12 a reconstruírem a estrutura por conta própria

Ramal do 12 clama por gestão: moradores reformam ponte diante da omissão da prefeitura – Foto: Reprodução/ Palaciano Cansados de...
Política1 dia atrás

Ministra Marina Silva critica avanço de medidas pró-carvão e alerta para contradições na agenda climática

Ministra aponta retrocessos na agenda climática – Foto: Rogério Cassimiro/MMA A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina...

POLÍCIA

Polícia3 dias atrás

Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil

Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Polícia4 dias atrás

Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia

Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
Polícia1 semana atrás

Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar

Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...

EDUCAÇÃO

Educação3 dias atrás

Creche Maria Lucides encerra Projeto de Leitura com apresentações e participação das famílias

A Creche Maria Lucides promoveu, na tarde desta sexta-feira (7), um evento especial para marcar o encerramento do Projeto de...
Educação3 dias atrás

Prefeitura de Brasiléia constrói nova Escola Luiza Alves Bezerra para atender crianças da zona rural

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, avança na construção da Escola Luiza Alves Bezerra, localizada...
Educação3 dias atrás

Pedagógico: Prefeitura de Brasiléia realiza 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação do Campo

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu o 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação...

CONCURSO

Concurso4 dias atrás

Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Concurso2 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso2 meses atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...

ESPORTE

Esporte2 horas atrás

Rodrigues Alves dá início ao Campeonato Rodriguense de Futsal 2025 com grande festa esportiva

A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, por meio do Departamento de Esportes a grande abertura do Campeonato Rodriguense de Futsal...
Esporte3 dias atrás

Jerry Correia participa da final do Campeonato Rural na Comunidade Marta, no Seringal Icuriã

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou a grande final do Campeonato Rural na Comunidade...
Esporte4 dias atrás

Assis Brasil dá início ao Campeonato Interescolar 2025 com grande participação estudantil

Prefeitura de Assis Brasil realiza abertura do Campeonato Interescolar 2025. A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal...

