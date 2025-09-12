Prefeitura de Rodrigues Alves reforça apoio à cafeicultura com visita técnica a produtores

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, realizou nesta semana uma visita técnica às propriedades dos agricultores Sr. Kiko e Sr. Monteiro.

A ação teve como objetivo acompanhar de perto o desenvolvimento da produção, oferecer orientações técnicas e fortalecer a parceria da gestão municipal com os produtores rurais.

De acordo com a Secretaria, a iniciativa faz parte de um conjunto de medidas voltadas para incentivar a agricultura local, com foco especial no fortalecimento da cafeicultura, uma das principais cadeias produtivas do município.

Além da troca de conhecimentos e orientações sobre boas práticas agrícolas, a visita reafirma o compromisso da Prefeitura em apoiar os agricultores, promovendo o desenvolvimento sustentável e a valorização da produção local.

Com ações como essa, Rodrigues Alves busca impulsionar a economia rural, gerar mais oportunidades e garantir melhores condições de trabalho e renda para as famílias que vivem da agricultura.