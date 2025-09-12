Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Rodrigues Alves reforça apoio à cafeicultura com visita técnica a produtores
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, realizou nesta semana uma visita técnica às propriedades dos agricultores Sr. Kiko e Sr. Monteiro.
A ação teve como objetivo acompanhar de perto o desenvolvimento da produção, oferecer orientações técnicas e fortalecer a parceria da gestão municipal com os produtores rurais.
De acordo com a Secretaria, a iniciativa faz parte de um conjunto de medidas voltadas para incentivar a agricultura local, com foco especial no fortalecimento da cafeicultura, uma das principais cadeias produtivas do município.
Além da troca de conhecimentos e orientações sobre boas práticas agrícolas, a visita reafirma o compromisso da Prefeitura em apoiar os agricultores, promovendo o desenvolvimento sustentável e a valorização da produção local.
Com ações como essa, Rodrigues Alves busca impulsionar a economia rural, gerar mais oportunidades e garantir melhores condições de trabalho e renda para as famílias que vivem da agricultura.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul mantém sete frentes de serviços de infraestrutura no município
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação mantém nesta sexta-feira, 12, sete frentes de serviços atuando em diferentes pontos das zonas urbana e rural do município.
Os serviços estão ocorrendo no Ramal da Praia Grande com a colocação de barro vegetal, troca de rede de água no Bairro do Remanso, colocação de meio fio e drenagem na Rua 05 de Novembro, Bairro João Alves, serviços na rodoviária intermunicipal, colocação de camada vegetal em rua próximo a Água Cristal, na Boca da Alemanha, operação de tapa buracos no Bairro do Formoso e colocação de bueiros na Rua Tavares de Lira. Todos esses serviços visam melhorar as condições de infraestrutura.
Carlos Alves, Secretário de Obras destaca que a determinação do prefeito Zequinha Lima é para aproveita cada dia de sol para intensificar as ações.
“Nosso prefeito Zequinha Lima pediu para nós intensificarmos nossas ações para melhorar a vida das pessoas e hoje estamos com 7 frentes de serviços em diversos bairros e ramais. O trabalho não para “, concluiu o secretário.
