Prefeitura de Rodrigues Alves recebe patrol no valor de R$ 810 mil destinada pelo senador Petecão

Assessoria – A prefeitura Municipal Epitaciolândia, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 07, o 1º Grupo de Estudos com os coordenadores e professores das escolas de ensino fundamental.

O encontro contou com a presença do Prefeito Sérgio Lopes, Secretária de Educação Eunice Maia Gondim, Coordenadora de Ensino Nilcilene Eduino e demais técnicos de ensino da secretaria.

O grupo de estudos faz parte do Projeto IDEB – Prepara SAEB 2023. O momento é de extrema importância para que professores, coordenadores e técnicos, possam trocar ideias e pensar em práticas de ensino que sejam assertivas e preparem os alunos para a avaliação em larga escala – Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Refletir e criar estratégias é fundamental para que os envolvidos no processo de ensino aprendizagem pensem e enriqueçam as suas práticas pedagógicas e forneçam o apoio necessário aos estudantes na construção do conhecimento.

O Prefeito Sérgio Lopes, destacou a importância das formações para a melhoria da qualidade da educação no município. Bem como, o sucesso a ser alcançado na avaliação da aprendizagem oferecida aos estudantes. Desempenho necessário na destinação de recursos federais à educação no município.