Prefeitura de Rodrigues Alves realiza visita nas comunidades rurais para Chamada Pública

A prefeitura de Rodrigues Alves, através da Secretaria Municipal de Educação e representantes realizou nos dias 1,2 e 3 de março uma visita as Comunidades no Rio Paraná dos Mouras (Comunidade São Jerônimo); no Rio Apuí ( Comunidades Cícero e Foz do Apuí); no Rio Juruá ( Comunidades Foz do Paraná e Nova Cintra).

Com objetivo de informar/divulgar aos Agricultores da Zona Rural nestas Comunidades a Chamada Pública para suprimento dos produtos da Agricultura Familiar – PNAE. A Chamada Pública foi dividida por polos e os Agricultores poderão participar através do CPF. Sendo assim uma forma de melhorar o acesso e participação dos pequenos produtores/Agricultores do nosso município.

Presentes estava o Secretário de Educação José Adgarbe, secretária de Assistência Social Rosimeire Texeira, Secretário de Administração Salatiel Magalhães, Secretário de Agricultura Osmarino Lagos; do Professor Augusto, responsável pelo CECANE- UFAC; da Senhora Neiviane – Nutricionista da SEME; e do Senhor Leonardo Santos, Promotor de Justiça.

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio

Veja o Vídeo Abaixo: O Museu da República é um museu histórico cuja sede é o Palácio do Catete, situado no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O Palácio do Catete é um importante exemplar da arquitetura neoclássica brasileira do final do século XIX. A missão do Museu da República é preservar, investigar e comunicar os objetos e documentos que testemunham a memória e a história da forma de governo republicana no Brasil. Integra a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.