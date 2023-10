Prefeitura de Rodrigues Alves realiza troca e reposição de lâmpadas nas ruas do município

Assessoria – O prefeito Sérgio Lopes recebeu em seu gabinete na tarde desta quinta-feira, 26, Vereadores e representante da Saneacre para tratar sobre a falta d’água em Epitaciolândia, devido ao logo período sem chuvas o principal manancial que abastece a cidade está praticamente seco, com isso forçando a distribuidora estatal a racionar o liquido tão necessário para a vida de todos.

Após a reunião chegaram em um entendimento que será necessário a limpeza de desobstrução de leito do igarapé bem como a abertura de um espaço maior para que a agua possa ser armazenada e bombeada para estação de tratamento.

A prefeitura cedeu uma máquina PC para fazer o trabalho, do outro lado o governo através da Saneacre entre com combustível e trabalhadores, ficou acordado ainda que será feito um mutirão para fiscalizar os bairros quando estiverem sendo abastecido para evitar o desperdício.

Fiscalização

Equipes de profissionais das duas autarquias foram vistas nas residências pedindo para a não haja desperdício a fim de evitar a falta para outras famílias.

Estado de Calamidade Pública

Sérgio Lopes informou ainda que já decretou Estado de Calamidade Pública, Reconhecimento (legal) pelo poder público de situação anormal, provocada por desastres, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes, nesse caso especifico a seca severa ocasionado a falta d’água no município.

Campanha de doações

O prefeito Sérgio Lopes encabeçou uma campanha de doação de água mineral em galões e pediu que empresários locais doem canos de 200 mm para que a Saneacre possa reaproveitar a água que é descartada na hora do tratamento, segundo informações são 7 milhões de litro bombeado por dia e 20% é descartado na hora do processo de tratamento, porém essa água descartada é despeja a baixo da barragem, por isso a necessidade de cerca de 50 tubos para o desvio correto.

Alguns vereadores já fizeram suas doações e conclamam para que todos que tenha condições, ajudem para que Epitaciolândia possa atravessar esse momento difícil.

Apelo à população

Além disso segundo informou o Gerente da Saneacre Ericsson Cameli, outra frente estará com caminhões pipas levando agua tratada até as famílias que por ventura a agua não chega através do sistema de distribuição.

Cameli afirmou ainda que um ponto de distribuição está sendo montado próximo a ponte metálica para pegar água do município vizinho, Brasiléia onde a água é captada do rio Acre e não sofre nenhum racionamento por enquanto. O gerente ainda fez um apelo para que as pessoas evitem o desperdício, se todos nós nos juntarmos vamos conseguir enfrentar essa situação da melhor forma possível.