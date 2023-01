Prefeitura de Rodrigues Alves realiza posse dos novos gestores escolares para o quadriênio, 2023/2026

Nesta sexta-feira,06, a Prefeitura de Rodrigues Alves, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou no auditório da escola Francisco Braga de Souza a solenidade de posse dos gestores escolares para o quadriênio, 2023/2026.

O evento contou com a presença do prefeito Jailson Amorim, do vice Nilson Magalhães, do Presidente da Câmara, Tiago Matos, dos vereadores, Neto Queiroz, Paula e Luciene, Secretário de Educação Adgarbe Alves, do Presidente do SINTEAC, Juciano, além de vários secretários e coordenadores municipais.

Após o momento de agradecimento aconteceu a cerimônia de nomeação dos novos diretores que assumirão a direção das escolas municipais pelos próximos quatros anos.