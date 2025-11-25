Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Rodrigues Alves realiza Marcha das Mulheres Negras com manifesto contra a violência
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta terça-feira (25) a Marcha das Mulheres Negras, em alusão ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. O evento foi organizado em parceria com a Associação das Mulheres Negras, a Coordenação de Promoção da Igualdade Racial e a Coordenação da Mulher, reunindo dezenas de mulheres em um ato de força, resistência e representatividade.
A Marcha contou com a participação do prefeito Salatiel Magalhães, que se juntou às mulheres no percurso e destacou a importância do enfrentamento à violência de gênero e da construção de políticas públicas que promovam igualdade e proteção. O gestor reafirmou o compromisso da administração municipal em fortalecer ações voltadas às mulheres, especialmente as mulheres negras, que historicamente enfrentam maiores vulnerabilidades.
Um dos momentos mais marcantes do evento foi a leitura do Manifesto da Marcha, que enfatizou a defesa dos direitos das mulheres, a luta contra o racismo e a necessidade de ampliar políticas de promoção da igualdade racial. O manifesto também reforçou a urgência de garantir dignidade, respeito e segurança a todas as mulheres e meninas do município.
A Marcha das Mulheres Negras simboliza união, resistência e mobilização social. Ao participar do ato, o prefeito Salatiel Magalhães reforça o compromisso da gestão em apoiar e valorizar as mulheres rodriguenses, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e livre da violência.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Associação de Mulheres Negras realizam Marcha nas ruas do centro da cidade
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio dos Departamentos Municipal de Promoção da Igualdade Racial e de Políticas Públicas para mulheres em parceria com a Associação de Mulheres Negras, realizou nesta terça-feira, 25, a Marcha das mulheres Negras pelas ruas do centro da cidade.
A ação contou com a presença de representantes da Casa da Mulher Brasileira, da Secretaria de Estado da Mulher e Direitos Humanos, Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar e representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social. O objetivo da caminhada foi chamar atenção para a discriminação racial e a violência contra a mulher no município.
Cerca de 100 pessoas se concentraram em frente à Catedral Nossa Senhora da Glória e se dirigiram à Câmara Municipal de Vereadores, onde foram recebidos pela vereadora Valéria Lima. Para ela entregaram a uma minuta de um projeto de lei voltado para os direitos das pessoas negras em Cruzeiro do Sul.
A Coordenadora do Departamento de Políticas Públicas para Mulheres de Cruzeiro do Sul,Lúcia Costa, destacou que mulheres negras sofrem mais e que ações como essas são importantes para conscientizar a sociedade contra o preconceito.
“Essa marcha traz o legado de reparação do bem-viver de todos na sociedade. Não é segredo que mulheres negras sofrem mais violência, elas têm menos oportunidades por conta do histórico que o Brasil tem com os negros. Então, essa marcha é muito importante para que a gente lembre que as mulheres negras também fazem parte da nossa sociedade, que nós mulheres negras estamos imbuídas de, se não acabar com o racismo, mas pretendemos melhorar a nossa sociedade”destacou Lúcia.
Leilson Oliveira, Coordenador do Departamento Municipal de Promoção da Igualdade Racial enfatizou que a gestão do Prefeito Zequinha Lima busca desenvolver políticas que beneficiem as pessoas negras.
“Realizamos muitas ações neste mês e levamos para diferentes segmentos da sociedade, nosso objetivo combater todas as formas de preconceitos. Nosso Prefeito Zequinha Lima, criou o Departamento de Igualdade Racial para que possamos desenvolver políticas públicas voltados para a diminuição da discriminação e do preconceito”, concluiu Leilson.
Prefeitura de Rodrigues Alves realiza Marcha das Mulheres Negras com manifesto contra a violência
Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Associação de Mulheres Negras realizam Marcha nas ruas do centro da cidade
POLÍTICA
Comitiva do Acre apresenta ao MCTI programas que revolucionam a vida de mães solo e atípicas e busca apoio federal para ampliar impacto
Comitiva do Acre apresenta ao MCTI projetos de apoio a mães solo e atípicas A ex-deputada federal e atual diretora...
Vereador André Kamai desmonta versão de Bocalom e denuncia conluio e milhões entregues à Ricco enquanto população sofre
Crise no Transporte:“Alguém ganhou muito dinheiro com esse contrato ilegal” – Foto: Paulo Murilo/ Whidy Melo Em tom duríssimo, o...
Tribunal de Contas, CGU e Ministério Público fiscalizam Pronto-Socorro de Rio Branco em busca de possíveis irregularidades
Ação conjunta busca respostas e providências imediatas – Foto: Andréia Oliveira O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC),...
POLÍCIA
Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia
Após morte de Paulo Lopes Rodrigues, família repudia difamações e clama por justiça em Brasiléia. A família de Paulo Lopes...
Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco
Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC Um adolescente de 16 anos, identificado...
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
EDUCAÇÃO
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
Escola Socorro Frota celebra encerramento do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Socorro Frota, realizou nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
Escola Menino Jesus realiza culminância do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Menino Jesus, promoveu nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru
Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasielia A...
Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
Brasiléia promove o primeiro torneio de Bets e fortalece calendário esportivo do município
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Cultura e da Gerência de Esportes, promoveu com grande êxito o...
