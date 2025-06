Prefeitura de Rodrigues Alves realiza conquistas para o desenvolvimento do município

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação, continua a implementar serviços de infraestrutura em diversas áreas da cidade. Na sexta-feira,27, e sábado, 28, as atividades incluíram

limpeza, desentupimento de bueiros e drenagem das ruas no bairro Cruzeirão. Também está em andamento o serviço de raspagem e aplicação de camada vegetal, visando melhorar o acesso para os moradores do ramal da Onça.

O secretário Carlos Alves responsável pela pasta comentou sobre as ações. “Estamos realizando a limpeza das sarjetas. Além disso, estamos promovendo a roçagem, limpeza dos córregos e dos bueiros. Utilizamos um tatuzão para desentupir os bueiros, que há muito tempo enfrentavam problemas com água acumulada na estrada, causando transtornos tanto para comerciantes quanto para os moradores. Além disso, estamos no Ramal da Onça, aplicamos a camada vegetal que beneficiará as famílias da região”, afirmou.

Maria Silva, popularmente conhecida como Mariquinha, que reside no ramal da Onça há mais de 60 anos, expressou sua gratidão à administração. “Quando cheguei aqui, tinha apenas 17 anos e nunca mais me mudei. Acredito que essa limpeza é essencial, pois melhora as condições do ramal, que fica mais fácil passar os carros, motos e pedestres. Estou observando essas melhorias desde o primeiro mandato do prefeito. Agradeço ao prefeito Zaquinha Lima pelo trabalho realizado”, declarou.

Edmilson Freire também elogiou os serviços prestados. “Moro aqui há mais de 20 anos e sou cadeirante. Essas melhorias são importantes para mim. Quero reconhecer o trabalho do Carlinhos e do nosso Zequinha Lima, que estão tornando este lugar melhor”, ressaltou.

Fabiula Santos manifestou sua felicidade, destacando que as melhorias facilitarão o acesso à igreja. “Estamos aqui para agradecer à Secretaria de Obras e ao prefeito Zequinha Lima pela melhoria em nossa comunidade. Hoje, inclusive, começa o novenário, o que é muito significativo para nós. Com o novo acesso à igreja, teremos três noites de celebração e festas, além da nova iluminação com lâmpadas trocadas. As melhorias no ramal são motivo de grande gratidão”, finalizou.