Prefeitura de Rodrigues Alves realiza Conferência Nacional Extraordinária de Educação no Municipal

Assessoria – Nesta terça-feira, 31 de outubro, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, que esta em Brasília na busca por recursos e parcerias destinadas a impulsionar o desenvolvimento do município. Durante sua visita à capital federal, ele participou de uma reunião no escritório da AMAC (Associação dos Municípios do Acre) e compartilhou seus objetivos e desafios. Zequinha declarou: “Estou em Brasília para dar atenção aos muitos projetos que temos para nossa cidade de Cruzeiro do Sul. Diante dos muitos desafios que temos em nossa cidade, é preciso buscar recursos e parcerias para enfrentá-los. Sigo uma agenda de trabalho por aqui e logo trago mais notícias boas.”

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) recebeu a visita do prefeito Zequinha Lima em seu gabinete, onde discutiram medidas junto ao Ministério da Agricultura (Mapa) para combater a lagarta mandarová, que está destruindo as plantações de mandioca no município e em toda região do Juruá, a maior produtora de farinha do estado.

O senador relatou ter conversado por telefone com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, sobre a grave situação enfrentada pelos pequenos produtores rurais. Ele solicitou uma audiência com o ministro para debater o assunto e mostrar a situação crítica dessas famílias que dependem da cultura da mandioca para sua renda. Petecão enfatizou: “A situação dos produtores é crítica, e não se pode permitir que essas famílias que dependem da mandioca sofram mais prejuízos.”

Petecão anunciou a autorização para o uso emergencial de R$ 200 mil, parte dos recursos de emendas de sua autoria para o município, destinados à aquisição de pulverizadores e insumos necessários para combater a praga. Ele ressaltou a gravidade da situação, especialmente após sua visita à comunidade Besouro, localizada a cerca de 70 km de Cruzeiro do Sul, onde pôde constatar a situação enfrentada pelos agricultores locais. A mandioca representa não apenas alimento, mas também uma fonte crucial de consumo e produção de farinha para essas comunidades.