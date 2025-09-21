Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeitura de Rodrigues Alves realiza capacitação para novos Agentes de Combate às Endemias

Publicados

21 de setembro de 2025

Tudo Sobre Política II

Assessoria – A Prefeitura do município de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma capacitação destinada aos novos Agentes de Combate às Endemias (ACE). O treinamento teve como objetivo preparar os profissionais para desempenharem ações de prevenção, controle e combate às doenças endêmicas, fortalecendo as estratégias de vigilância em saúde no município.

Durante a formação, os agentes receberam instruções técnicas sobre medidas de monitoramento, identificação de focos e práticas de conscientização junto à comunidade. A iniciativa é considerada fundamental para garantir maior eficiência nas políticas de enfrentamento a doenças que afetam diretamente a saúde pública.

Com a ação, a gestão municipal reafirma o compromisso com a qualificação dos servidores e com a melhoria contínua dos serviços oferecidos. Segundo a Secretaria de Saúde, o investimento em capacitação é uma prioridade para assegurar que a população receba atendimento de qualidade e que o município esteja cada vez mais preparado para prevenir e enfrentar possíveis surtos.

A Prefeitura destacou ainda que o fortalecimento da equipe de Agentes de Combate às Endemias é essencial para avançar no trabalho de vigilância e no cuidado integral à saúde da população de Rodrigues Alves.

Tudo Sobre Política II

Prefeitura inaugura ruas com emenda de Alan Rick para fortalecer gestão e projetar novas conquistas para Porto Walter

Publicados

13 horas atrás

em

20 de setembro de 2025

Por

A Prefeitura de Porto Walter inaugurou na manhã deste Sábado (20) a pavimentação das ruas Manoel Correia Filho e Anísia Bernardino, obras realizadas com recurso de R$ 1 milhão, fruto de emenda parlamentar do senador Alan Rick.

A entrega marca mais um avanço da gestão municipal, que tem trabalhado para garantir infraestrutura e melhores condições de mobilidade urbana para a população.

Durante a solenidade, o Prefeito César Andrade acompanhado do seu vice, do senador Alan Rick, do Deputado Federal Zezinho Barbary, secretários e vereadores destacou a importância da parceria com parlamentares. “Hoje entregamos ruas que significam dignidade, valorização dos moradores e desenvolvimento para Porto Walter. Essa obra só foi possível graças ao apoio do senador Alan Rick, que tem sido um grande parceiro da nossa gestão.”

O senador Alan Rick, autor da emenda, reforçou seu compromisso com Porto Walter. “Investir em infraestrutura é investir no futuro. Seguiremos lutando por mais recursos e obras que melhorem a vida do povo deste município.”

A gestão municipal já projeta novas conquistas na área de infraestrutura e anunciou que outros investimentos estão sendo planejados para os próximos meses, fortalecendo ainda mais o desenvolvimento de Porto Walter.

