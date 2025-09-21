Prefeitura de Rodrigues Alves realiza capacitação para novos Agentes de Combate às Endemias

Assessoria – A Prefeitura do município de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma capacitação destinada aos novos Agentes de Combate às Endemias (ACE). O treinamento teve como objetivo preparar os profissionais para desempenharem ações de prevenção, controle e combate às doenças endêmicas, fortalecendo as estratégias de vigilância em saúde no município.

Durante a formação, os agentes receberam instruções técnicas sobre medidas de monitoramento, identificação de focos e práticas de conscientização junto à comunidade. A iniciativa é considerada fundamental para garantir maior eficiência nas políticas de enfrentamento a doenças que afetam diretamente a saúde pública.

Com a ação, a gestão municipal reafirma o compromisso com a qualificação dos servidores e com a melhoria contínua dos serviços oferecidos. Segundo a Secretaria de Saúde, o investimento em capacitação é uma prioridade para assegurar que a população receba atendimento de qualidade e que o município esteja cada vez mais preparado para prevenir e enfrentar possíveis surtos.

A Prefeitura destacou ainda que o fortalecimento da equipe de Agentes de Combate às Endemias é essencial para avançar no trabalho de vigilância e no cuidado integral à saúde da população de Rodrigues Alves.