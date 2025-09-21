Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Rodrigues Alves realiza capacitação para novos Agentes de Combate às Endemias
Assessoria – A Prefeitura do município de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma capacitação destinada aos novos Agentes de Combate às Endemias (ACE). O treinamento teve como objetivo preparar os profissionais para desempenharem ações de prevenção, controle e combate às doenças endêmicas, fortalecendo as estratégias de vigilância em saúde no município.
Durante a formação, os agentes receberam instruções técnicas sobre medidas de monitoramento, identificação de focos e práticas de conscientização junto à comunidade. A iniciativa é considerada fundamental para garantir maior eficiência nas políticas de enfrentamento a doenças que afetam diretamente a saúde pública.
Com a ação, a gestão municipal reafirma o compromisso com a qualificação dos servidores e com a melhoria contínua dos serviços oferecidos. Segundo a Secretaria de Saúde, o investimento em capacitação é uma prioridade para assegurar que a população receba atendimento de qualidade e que o município esteja cada vez mais preparado para prevenir e enfrentar possíveis surtos.
A Prefeitura destacou ainda que o fortalecimento da equipe de Agentes de Combate às Endemias é essencial para avançar no trabalho de vigilância e no cuidado integral à saúde da população de Rodrigues Alves.
Prefeitura inaugura ruas com emenda de Alan Rick para fortalecer gestão e projetar novas conquistas para Porto Walter
A Prefeitura de Porto Walter inaugurou na manhã deste Sábado (20) a pavimentação das ruas Manoel Correia Filho e Anísia Bernardino, obras realizadas com recurso de R$ 1 milhão, fruto de emenda parlamentar do senador Alan Rick.
A entrega marca mais um avanço da gestão municipal, que tem trabalhado para garantir infraestrutura e melhores condições de mobilidade urbana para a população.
Durante a solenidade, o Prefeito César Andrade acompanhado do seu vice, do senador Alan Rick, do Deputado Federal Zezinho Barbary, secretários e vereadores destacou a importância da parceria com parlamentares. “Hoje entregamos ruas que significam dignidade, valorização dos moradores e desenvolvimento para Porto Walter. Essa obra só foi possível graças ao apoio do senador Alan Rick, que tem sido um grande parceiro da nossa gestão.”
O senador Alan Rick, autor da emenda, reforçou seu compromisso com Porto Walter. “Investir em infraestrutura é investir no futuro. Seguiremos lutando por mais recursos e obras que melhorem a vida do povo deste município.”
A gestão municipal já projeta novas conquistas na área de infraestrutura e anunciou que outros investimentos estão sendo planejados para os próximos meses, fortalecendo ainda mais o desenvolvimento de Porto Walter.
POLÍTICA
Disputa pelo Governo do Acre em 2026: Bocalom evita apoiar Mailza e insinua que pode ser candidato, apesar da recomendação de Gladson
A corrida pelo Governo do Acre em 2026 começa a ganhar contornos cada vez mais tensos dentro da própria base...
Na gestão do prefeito Padeiro, produtores rurais dizem que ‘não têm prefeito’ e expõem em vídeo o abandono do Ramal Linha Nova, em Bujari
Produtores rurais denunciam abandono do Ramal Linha Nova em Bujari – Foto: Reprodução Moradores e produtores rurais do Ramal Linha...
Projeto cheio de ilegalidades”: vereador André Kamai denuncia manobra do prefeito Bocalom para favorecer a empresa Ricco Transportes
O parlamentar anunciou, ainda, a possibilidade de judicializar o processo que estaria eivado de ilegalidades – Foto: Paulo Murilo/ Foto:...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Esporte nos 121 anos de Cruzeiro do Sul: Prefeito Zequinha Lima abre a Super Copa das vilas
O prefeito Zequinha Lima abriu nesta quinta-feira, 18, no Estádio O Cruzeirão, a Super Copa das Vilas, que prossegue até...
Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade
Bicampeãs! Epitaciolândia conquista novamente o Campeonato Acreano de Futsal Sub-17 O esporte de Epitaciolândia vive um momento de celebração! O...
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
