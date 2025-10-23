Prefeitura de Rodrigues Alves realiza atividade alusiva ao Outubro Rosa no Centro de Convivência do Idoso

Assessoria – A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quarta-feira, 22, uma atividade especial no Centro de Convivência do Idoso, em alusão ao Outubro Rosa, campanha nacional que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

O encontro reuniu usuários do centro e profissionais da saúde para um momento de diálogo, aprendizado e conscientização sobre os cuidados com a saúde da mulher. Durante a programação, foram realizadas palestras educativas, dinâmicas e orientações sobre o autocuidado, além de informações sobre a rede municipal de atenção à saúde.

A ação teve como objetivo fortalecer o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde e a valorização da vida, levando informação e incentivo à prevenção para o público participante.

O Outubro Rosa é um movimento que busca alertar a sociedade sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama e, mais recentemente, também do câncer de colo do útero. Em Rodrigues Alves, a Secretaria de Saúde vem desenvolvendo diversas atividades em alusão à campanha, tanto na zona urbana quanto nas comunidades rurais.

Com iniciativas como esta, a Prefeitura reafirma seu compromisso com o bem-estar da população, promovendo ações educativas e preventivas que contribuem para uma cidade mais saudável.