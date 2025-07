Prefeitura de Rodrigues Alves realiza ações de combate ao racismo nas escolas do município

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação, concluiu uma série de melhorias no Cemitério São João Batista nesta sexta-feira, 11, entre eles a reforma no muro, na calçada e uma nova pintura nas instalações.

Carlos Alves, secretário da pasta, comentou sobre as intervenções.

“No Cemitério São João Batista, realizamos a reforma do muro, que estava danificado, além de revitalizar a calçada e aplicar uma nova pintura. Essas ações visam proporcionar um ambiente mais digno e agradável para todos. A pedido do prefeito Zequinha Lima, estamos cuidando de um local que é histórico para a cidade, sendo o primeiro cemitério centralizado em Cruzeiro do Sul. É um espaço que possui grande significado para as famílias cruzeirenses, e o prefeito está comprometido em zelar por ele”, afirmou Alves.