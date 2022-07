Prefeitura de Rodrigues Alves realiza ação de saúde nas comunidades Treze de Maio e Profeta, e entrega escola

A prefeitura municipal de Plácido de Castro, através da direção de vigilância em saúde, está entregando cortinados, nas casas onde foi registrado casos de malária.

Segundo a diretora da vigilância em saúde Janara dos anjos esta ação da Endemias vem com foco na diminuição de casos de malária, e bloqueio de novos casos tendo em vista famílias que moram em locais de mais ensidencia de malária, famílias de baixa renda e casos positivos.

Ressaltando que Com essa ação podemos combater também o mosquito transmissor da dengue, da chikungunya, da zika e da febre amarela urbana. Contando com o esforço da prefeitura de placido de Castro por meio da secretaria de saúde, com apoio dos agentes de saúde, em especial Maria Lessa que acompanhou a equipe no primeiro dia de entrega, segunda-feira, (25) de julho, com todo seu conhecimento e simpatia indicando as famílias com caso de malária em sua área, como também o apoio da secretaria de meio ambiente por meio do Edcarlos que fez parte da equipe do primeiro dia de entrega.

A ação continua durante toda a semana no município e posteriormente será feita em Campinas. Janara dos anjos lopes agradece a recepção dos moradores e sempre orienta o cuidado e conservação dos cortinados para que as famílias possam está fora do alcance dos mosquitos e carapanãs, por muito tempo.