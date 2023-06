Prefeitura de Rodrigues Alves realiza ação alusiva ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por neio da Secretaria de Assistência Social, do CRAS e do Centro de Referência de Assistência Social (AEPETI), está promovendo uma série de ações em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado no dia 12 de junho. O objetivo é esclarecer alguns dos aspectos ligados ao tema, um problema social que implica na infância de muitas crianças.

O dia 12 de junho, Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, foi instituído pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 2002. Desde então, a sociedade, os trabalhadores, os empregadores e os governos do mundo todo, são convocados a se mobilizarem contra o trabalho infantil.

No Brasil, algumas formas mais comuns de atividades são: trabalho doméstico, trabalho nos campos, trabalho nas ruas, trabalhos perigosos e insalubres. São atividades que trazem altos riscos à vida de crianças e adolescentes: trabalhos que exponha a criança a abuso físico, psicológico ou Sexual.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) proíbe o desempenho de qualquer atividade laboral por menores de 16 anos, podendo o adolescente trabalhar como aprendiz a partir dos 14 anos.

“Estamos debatendo e informando a população sobre essa importante causa, a qual todos nós precisamos estar engajados. Criança não deve trabalhar, então se você conhece alguma criança ou adolescente em situação de trabalho infantil, disque 100 ou procure o conselho tutelar ou CRAS mais próximo”, comentou Simone Bussons, coordenadora do programa AEPETI.

“Todo esse trabalho de acolhimento e prevenção ao trabalho infantil é extremamente necessário para nossa sociedade. Combater o trabalho infantil é promover a cidadania e fortalecer nossa sociedade como um todo. Acreditamos nesse incremento social, de uma sociedade mais justa, igualitária e sem trabalho infantil!”, destacou o vice-prefeito Pr. Nilson Magalhães.

O evento contou com a presença do vice-prefeito Pr. Nilson Magalhães, vereadores, do Delegado de Polícia Cívil, Dr. Marcilio, dos secretários: Prof. Narciso, Aluíldo José e Rosimeire Teixeira, da Coordenadora do CRAS, Mariene, da Coordenadora do programa AEPETI, Simone Bussons, da vice-presidente da CMDCA, Francisca Amaral, Conselheiros Tutelares, da Coordenadora do CCI, Luana, dos idosos, dos alunos das escolas Pe. Trindade, Julia Maria, Pedro de Melo, e gestores e coordenadores.

A ação contou ainda com as apresentações da Banda de música do 61 BIS, na regência do Sub. Ten. Calixto, da Guarda Mirim, sob o comando do Sgt. Raimundo Sampaio, apresentações teatrais apresentado pelos alunos das escolas Julia Maria e Pedro de Melo. Além de sorteios de cestas básicas e lanche.