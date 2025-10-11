Prefeitura de Rodrigues Alves realiza abertura oficial da Campanha Outubro Rosa 2025

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, segue com a entrega de kits de enxoval para recém-nascidos, uma iniciativa do programa “Mamãe Presente – Fortalecendo Vínculos entre Mãe e Filhos”. Nesta sexta-feira, 10, equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), entregou na casa de cada uma os kits para as mães em situação de vulnerabilidade social das Vilas Lagoinha e Santa Luzia, situadas às margens da BR-364.

Este ano o programa já beneficiou quase 500 mães com os kits, que contam com banheira, roupas e outros itens. O cadastro para o recebimento dos kits é realizado no CRAS, e as mães também são identificadas nas Unidades Básicas de Saúde.

A secretária Assistência Social e Cidadania de Cruzeiro do Sul,Milca Santos, destacou a importância do programa. “Identificamos mães grávidas que são beneficiárias do Bolsa Família e de baixa renda, cadastrando todas no CRAS, tanto na zona urbana quanto na rural. Realizamos a entrega nas duas vilas, onde trabalhamos em conjunto com o subprefeito para localizar essas mães. Nosso objetivo é oferecer apoio às que estão prestes a dar à luz, garantindo que seus bebês nasçam com dignidade e as condições necessárias. Este projeto é um compromisso do prefeito Zequinha Lima, que busca atender as necessidades das famílias, mesmo aquelas mais afastadas na zona rural. Estamos empenhados em levar essa ajuda até elas, promovendo dignidade e suporte familiar”, afirmou.

De acordo com a secretária a entrega de kits continuará. “Temos uma base de 80 mães cadastradas que ainda receberão kits. Estamos identificando as comunidades com maior número de mães para facilitar a entrega. Iremos até as comunidades sempre que possível. Para mães que estão cadastradas e ganham realizamos a entrega diretamente na maternidade também”, concluiu.